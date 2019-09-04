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      Покушение на ректора университета в Тернополе Крысоватого: основные версии полиции

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      Следствие озвучило три версии покушения на ректора ТНЭУ Крысоватого
      Следствие озвучило три версии покушения на ректора ТНЭУ Крысоватого / Фото из Facebook

      В Тернополе 4 сентября ректор ТНЭУ Андрей Крысоватый поднял возле своего дома пакет, и тот взорвался в его руках. Мужчина вместе с женой находятся в тяжелом состоянии в больнице. Сейчас правоохранители рассматривают три основные версии покушения на жизнь ректора.

      Пакет со взрывчаткой неизвестные подбросили к дому Крысоватого в селе Петриков, в пригороде Тернополя. Как только ректор поднял его – раздался сильный взрыв. В результате взрыва у мужчины разорвало кисть левой руки, а жена получила осколочные ранения. Супругов госпитализировали в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет.

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      В пакете с взрывчаткой была записка с угрозами: "Подарок от нас. Memento mori, ректор, Memento mori". Заметим, Memento mori – это угроза убийством.

      Начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол во время брифинга рассказал, что следователи рассматривают несколько версий причин преступления, пишет УНИАН.

      Сейчас пострадавший еще не давал показаний. Следователи разрабатывают несколько версий: личная месть, вымогательство средств и конфликты, связанные с землей университета,
      – сказал Богомол.

      По его данным, взрывчатку заложили при входе во двор дома Крысоватого около 2 часов ночи.

      Правооохранители предупреждают, что сейчас существует угроза жизни другим жителям Тернополя. Этот взрыв не является первым. В начале августа похожий пакет оставили на капоте авто жены экс-заместителя мэра города Владислава Стемковского. Поэтому полиция видит серийность этих преступлений и не исключает, что могут случиться похожие взрывы.

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      Богомол рассказал, что и в ситуации Крысоватого, и Стемковского взрывное устройство было изготовлено очень профессионально, срабатывало оно от изменения положения.

      "Такое устройство и заложить непросто. В первом случае мы сначала подозревали, что человек, который получил ранения от взрыва, и заложил данное устройство, но потом убедились, что это не так. И в первом случае не было поражающих элементов, тогда это было предупреждение. Сегодняшнее устройство дополнительно содержало куски проволоки и гвоздей, оно было направлено на причинение серьезных телесных повреждений", – добавил полицейский.

      В заключение, Богомол предостерег тернополян от подстрекательств к самосуду или расправ над чиновниками.

      Кто такой Андрей Крысоватый?Украинский ученый, экономист, доктор наук, профессор. Родился в 1965 году. Завершил обучение в аспирантуре Киевского государственного экономического университета, стажировался в университетах Нидерландов, Нью-Йорка, Дрездена. Ректор Тернопольского национального экономического университета с 2013 года.

       

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Расследования Полиция Новости политики Тернополь Постраждалі Студенты Взрыв
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