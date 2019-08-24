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      Під Івано-Франківськом вибухнула граната: є загиблі – фото

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      Біля Франківська чоловік підірвав себе і дружину гранатою
      Біля Франківська чоловік підірвав себе і дружину гранатою / прес-служба Нацполіції

      Трагедія трапилась у селі Микитинці, що розташоване поблизу обласного центру. Там у День Незалежності посварилася подружня пара. В ході словесної перепалки чоловік підірвав гранату.

      В результаті вибуху і він, і його дружина загинули на місці. Інцидент стався пообідді, близько 14:00. Про це інформують у поліції.

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      Відомо, що загиблому – 37 років, а його дружині – 36.

      Чоловік був учасником бойових дій на Донбасі. Його також часто притягували до кримінальної відповідальності за хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень і незаконне поводження зі зброєю.

      поліція Франківськ вибух граната
      поліція вибух граната
      Під Франківськом від вибуху гранати загинула сімейна пара/ фото – Нацполіція

      Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту.
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Кримінальні новини Вибух Зброя Жертви Поліція
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