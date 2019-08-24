Під Івано-Франківськом вибухнула граната: є загиблі – фото

Трагедія трапилась у селі Микитинці, що розташоване поблизу обласного центру. Там у День Незалежності посварилася подружня пара. В ході словесної перепалки чоловік підірвав гранату.

В результаті вибуху і він, і його дружина загинули на місці. Інцидент стався пообідді, близько 14:00. Про це інформують у поліції.

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Відомо, що загиблому – 37 років, а його дружині – 36.

Чоловік був учасником бойових дій на Донбасі. Його також часто притягували до кримінальної відповідальності за хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень і незаконне поводження зі зброєю.





Під Франківськом від вибуху гранати загинула сімейна пара/ фото – Нацполіція

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту.