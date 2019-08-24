Под Ивано-Франковском взорвалась граната: есть погибшие – фото
Трагедия произошла в селе Никитинцы, которое расположено вблизи областного центра. Там в День Независимости поссорилась супружеская пара. В ходе словесной перепалки мужчина взорвал гранату.
В результате взрыва и он, и его жена погибли на месте. Инцидент произошел после обеда, около 14:00. Об этом информируют в полиции.
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Известно, что погибшему 37 лет, а его жене – 36.
Мужчина был участником боевых действий на Донбассе. Его также часто привлекали к уголовной ответственности за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием.
Под Франковском от взрыва гранаты погибла семейная пара/ фото – Нацполиция
Полиция уже открыла уголовное производство по факту инцидента.
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