Под Ивано-Франковском взорвалась граната: есть погибшие – фото

Трагедия произошла в селе Никитинцы, которое расположено вблизи областного центра. Там в День Независимости поссорилась супружеская пара. В ходе словесной перепалки мужчина взорвал гранату.

В результате взрыва и он, и его жена погибли на месте. Инцидент произошел после обеда, около 14:00. Об этом информируют в полиции.

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Известно, что погибшему 37 лет, а его жене – 36.

Мужчина был участником боевых действий на Донбассе. Его также часто привлекали к уголовной ответственности за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием.





Под Франковском от взрыва гранаты погибла семейная пара/ фото – Нацполиция

Полиция уже открыла уголовное производство по факту инцидента.