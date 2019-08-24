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      Под Ивано-Франковском взорвалась граната: есть погибшие – фото

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      Возле Франковска мужчина подорвал себя и жену гранатой
      Возле Франковска мужчина подорвал себя и жену гранатой / пресс-служба Нацполиции

      Трагедия произошла в селе Никитинцы, которое расположено вблизи областного центра. Там в День Независимости поссорилась супружеская пара. В ходе словесной перепалки мужчина взорвал гранату.

      В результате взрыва и он, и его жена погибли на месте. Инцидент произошел после обеда, около 14:00. Об этом информируют в полиции.

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      Известно, что погибшему 37 лет, а его жене – 36.

      Мужчина был участником боевых действий на Донбассе. Его также часто привлекали к уголовной ответственности за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием.

      поліція Франківськ вибух граната
      поліція вибух граната
      Под Франковском от взрыва гранаты погибла семейная пара/ фото – Нацполиция

      Полиция уже открыла уголовное производство по факту инцидента.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Взрыв Полиция Жертвы Оружие Криминальные новости Новости Ивано-Франковска
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