Замах на Мосійчука: слідство встановило організатора, це – "особистий палач" Кадирова

Служба безпеки встановила, хто організував замах на колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука в жовтні 2017 року. Це – громадянин Росії, який, користуючись підробленими документами, неодноразово навідувався до України після інциденту.

Вибух, в результаті якого загинули охоронець Мосійчука, випадковий перехожий і був поранений сам екс-"радикал" стався 25 жовтня під редакцією телеканалу "Еспресо". У квітні 2018 року в СБУ назвали імена виконавців злочину – це Олександр Григорян, Ігор Лисак, Михайло Мятних, а також російські розвідники.

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Організатор замаху на Мосійчука – громадянин Росії. Він ретельно збирав інформацію про нього, а саме – де той мешкає, де буває, яким транспортом користується тощо. Про це "Українські новини" інформують з посиланням на матеріали судової справи.

Зловмисник вперше прибув до України у червні 2016 року. З цього періоду і до березня 2017 року систематично навідувався сюди.

Цікаво, що через загрозу національним інтересам у сфері держбезпеки Україна 23 квітня заборонила цій особі в’їзд на територію України строком на 3 роки.

Втім, це не зупинило цього росіянина. Наприкінці червня, а потім наприкінці липня він знову здійснює візит до України. При чому, у першому випадку він перебував там 17 днів. Чоловік використовував документи громадянина України, засудженого в 2013 році за вирощування макової соломки.

Цю інформацію підтвердив сам Мосійчук. Він навіть називає ім’я організатора замаху та вказує на низку резонансних злочинів, які скоїв або допомагав організувати цей росіянин.

Так це правда! Організатором замаху на мене являється Руслан Кемаль! Він же є організатором вбивства моєї помічниці, героя АТО Аміни Окуєвої та замаху на життя її чоловіка Адама Осмаєва. Саме він 22 травня 2013 в Туреччині вбив почесного консула Чеченської республіки Ічкерія Медета Онлу,

– пише він.

Мосійчук додає: Кемаль – "особистий палач" Рамзана Кадирова. За його словами, у слідства є всі докази стосовно цієї особи.