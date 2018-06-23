Покушение на премьера Эфиопии: от взрыва гранаты погибли люди

В Эфиопии на встрече нового премьер-министра страны Абия Ахмеда с его сторонниками неизвестный бросил ручную гранату в трибуну, за которой стоял глава правительства. Политик не пострадал, а вот несколько людей, которые находились в толпе, погибли, многие – получили ранения.

Взрыв произошел на площади Мескель в столице Эфиопии Аддис-Абебе, где новый премьер выступал с речью перед тысячами сторонников, передает Associated Press.

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Любовь всегда побеждает. Убийство других – это поражение. Я хочу сказать тому, кто бросал эту гранату, что его попытка провалилась,

– прокомментировал инцидент Абий Ахмед.

По его словам, "после инцидента несколько человек погибли", а также есть информация о раненых.

Кроме этого, он назвал покушение на себя ситуацией "дешевой и неприемлемой". Кто за ней стоит, политик не уточнил.