Замах на прем'єра Ефіопії: від вибуху гранати загинули люди

В Ефіопії на зустрічі нового прем'єр-міністра країни Абія Ахмеда з його прихильниками невідомий кинув ручну гранату у трибуну, за якою стояв глава уряду. Політик не постраждав, а ось декілька людей, які перебували у натовпі, загинули, багато – отримали поранення.

Вибух стався на площі Мескель в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі, де новий прем'єр виступав з промовою перед тисячами прихильників, передає Associated Press.

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Любов завжди перемагає. Вбивство інших – це поразка. Я хочу сказати тому, хто кидав цю гранату, що його спроба провалилася,

– прокоментував інцидент Абій Ахмед.

За його словами, після інциденту, "кілька людей загинули", а також є інформація про поранених.

Окрім цього, він назвав замах на себе ситуацією "дешевою і неприйнятною". Хто за нею стоїть, політик не уточнив.