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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН

Покушение на Сергея Скрипаля вызвало серьезное беспокойство у стран альянса, – генсек НАТО

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НАТО
НАТО / Фото из открытых источников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает контакт с Лондоном по делу о расследовании отравления в Солсбери российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает Интерфакс.

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Факт отравления Сергея Скрипаля "вызвал серьезное беспокойство" у стран альянса, поскольку Великобритания является его "чрезвычайно важным партнером", сообщается в заявлении генсека.

Использование нервно-паралитических веществ является ужасным и неприемлемым актом. Великобритания чрезвычайно важный союзник, и этот инцидент вызывает крайнее беспокойство НАТО. Альянс находится в тесном контакте с властями Соединенного Королевства по этой проблеме,
– говорится в заявлении.

Британская газета Daily Telegraph сообщила, что Лондон обсуждает с НАТО возможность применения статьи 5 устава Североатлантического блока о совместной обороне, в которой говорится, что атака против одной из стран альянса рассматривается как нападение на весь альянс.

Глава британского МВД Эмбер Радд проведет во вторник заседание по антитеррористической структуре страны "Кобра" по вопросам расследования инцидента с отравлением. Газета Telegraph сообщила о намеченном очередном заседании совета нацбезопасности, но офис премьера пока не подтвердил эту информацию.

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Генсек НАТО НАТО
Источник: 24 Канал
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