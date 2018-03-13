10:58
13 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
  • п'ятниця
    2°C -3°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, 12 березня
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, 12 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Замах на Сергія Скрипаля викликав серйозне занепокоєння у країн альянсу, – генсек НАТО

385 Читать новость на русском
НАТО
НАТО / фото з відкритих джерел

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО підтримує контакт з Лондоном у справі про розслідування отруєння в Солсбері російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Читайте також: Отруєння розвідника Скрипаля: Тіллерсон назвав Росію "дестабілізуючою силою у світі"

Факт отруєння Сергія Скрипаля "викликав серйозне занепокоєння" у країн альянсу, оскільки Великобританія є його "надзвичайно важливим партнером", повідомляється у заяві генсека.

Використання нервово-паралітичних речовини є жахливим і неприйнятним актом. Великобританія є надзвичайно важливим союзником, і цей інцидент викликає крайнє занепокоєння НАТО. Альянс знаходиться в тісному контакті з владою Сполученого Королівства з цієї проблеми,
– йдеться в заяві.

Британська газета Daily Telegraph повідомила, що Лондон обговорює з НАТО можливість застосування статті 5 статуту північноатлантичного блоку про спільну оборону, в якій говориться, що атака проти однієї з країн альянсу розглядається як напад на весь альянс.

Глава британського МВС Ембер Радд проведе у вівторок засідання з антитерористичної структурою країни "Кобра" з питань розслідування інциденту з отруєнням. Газета Telegraph повідомила про намічений черговому засіданні ради нацбезпеки, але офіс прем'єра поки не підтвердив цю інформацію.

Теги: Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля НАТО Генсек НАТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто навмисне розпалює сепаратизм на Закарпатті
сьогодні, 10:00 Хто навмисне розпалює сепаратизм на Закарпатті
Тетяна Мартинюк 507
Чего вы не знали: 6 главных отличий между фильмом
сьогодні, 08:43 Чего вы не знали: 6 главных отличий между фильмом "Темные времена" и историей Уинстона Черчилля
Юрій Бутусов 857
Головні новини 12 березня: скандал між Британією та Росією, перемоги України на Паралімпіаді
сьогодні, 08:00 Головні новини 12 березня: скандал між Британією та Росією, перемоги України на Паралімпіаді
4163
Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
12 березня, 22:01 Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
Максим Єфімов 1292
12 березня, 20:02 "Гібридні герої": за що найманці "Вагнера" гинуть у Сирії
Борис Немировський 1925
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук