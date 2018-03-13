Замах на Сергія Скрипаля викликав серйозне занепокоєння у країн альянсу, – генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО підтримує контакт з Лондоном у справі про розслідування отруєння в Солсбері російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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Факт отруєння Сергія Скрипаля "викликав серйозне занепокоєння" у країн альянсу, оскільки Великобританія є його "надзвичайно важливим партнером", повідомляється у заяві генсека.

Використання нервово-паралітичних речовини є жахливим і неприйнятним актом. Великобританія є надзвичайно важливим союзником, і цей інцидент викликає крайнє занепокоєння НАТО. Альянс знаходиться в тісному контакті з владою Сполученого Королівства з цієї проблеми,

– йдеться в заяві.

Британська газета Daily Telegraph повідомила, що Лондон обговорює з НАТО можливість застосування статті 5 статуту північноатлантичного блоку про спільну оборону, в якій говориться, що атака проти однієї з країн альянсу розглядається як напад на весь альянс.

Глава британського МВС Ембер Радд проведе у вівторок засідання з антитерористичної структурою країни "Кобра" з питань розслідування інциденту з отруєнням. Газета Telegraph повідомила про намічений черговому засіданні ради нацбезпеки, але офіс прем'єра поки не підтвердив цю інформацію.