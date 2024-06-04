Во вторник утром, 4 июня, сирены прозвучали в половине украинских регионов. 24 Канал в этом материале рассказывает, что известно об опасности и взрывах.

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09:42, 4 июня

Отбои прозвучали в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.

На Юге все еще объявлена опасность из-за возможного воздушного нападения.

09:29, 4 июня

В Одессе прогремел взрыв, о чем сообщила корреспондентка 24 Канала.

Мониторинговые паблики предполагают, что враг выпустил баллистическую ракету с помощью комплекса "Искандер-М".

09:28, 4 июня

Воздушные силы заявляют, что существует угроза применения Россией баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога по состоянию на 09:30 объявлена на территории таких регионов:

  • Сумская область;
  • Полтавская область;
  • Винницкая область;
  • Черкасская область;
  • Кировоградская область;
  • Николаевская область;
  • Херсонская область;
  • Одесская область;
  • Днепропетровская область;
  • Запорожская область;
  • Донецкая область;
  • Харьковская область;
  • Луганская область;
  • Крым.