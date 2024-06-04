Во вторник утром, 4 июня, сирены прозвучали в половине украинских регионов. 24 Канал в этом материале рассказывает, что известно об опасности и взрывах.
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Отбои прозвучали в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.
На Юге все еще объявлена опасность из-за возможного воздушного нападения.
В Одессе прогремел взрыв, о чем сообщила корреспондентка 24 Канала.
Мониторинговые паблики предполагают, что враг выпустил баллистическую ракету с помощью комплекса "Искандер-М".
Воздушные силы заявляют, что существует угроза применения Россией баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Воздушная тревога по состоянию на 09:30 объявлена на территории таких регионов:
- Сумская область;
- Полтавская область;
- Винницкая область;
- Черкасская область;
- Кировоградская область;
- Николаевская область;
- Херсонская область;
- Одесская область;
- Днепропетровская область;
- Запорожская область;
- Донецкая область;
- Харьковская область;
- Луганская область;
- Крым.