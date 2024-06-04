У вівторок вранці, 4 червня, сирени пролунали у половині українських регіонів. 24 Канал у цьому матеріалі розповідає, що відомо про небезпеку та вибухи.

Дивіться також Росіяни тиснуть на Роботине та просуваються в Часовому Яру: як змінилася лінія фронту за тиждень

09:42, 4 червня

Відбої пролунали у Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях.

На Півдні усе ще оголошено небезпеку через можливий повітряний напад.

09:29, 4 червня

В Одесі пролунав вибух, про що повідомила кореспондентка 24 Каналу.

Моніторингові пабліки припускають, що ворог випустив балістичну ракету за допомогою комплексу "Іскандер-М".

09:28, 4 червня

Повітряні сили заявляють, що існує загроза застосування Росією балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Повітряна тривога станом на 09:27 оголошена на території таких регіонів:

  • Сумська область;
  • Полтавська область;
  • Вінницька область;
  • Черкаська область;
  • Кіровоградська область;
  • Миколаївська область;
  • Херсонська область;
  • Одеська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Запорізька область;
  • Донецька область;
  • Харківська область;
  • Луганська область;
  • Крим.