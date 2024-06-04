У вівторок вранці, 4 червня, сирени пролунали у половині українських регіонів. 24 Канал у цьому матеріалі розповідає, що відомо про небезпеку та вибухи.
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Відбої пролунали у Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях.
На Півдні усе ще оголошено небезпеку через можливий повітряний напад.
В Одесі пролунав вибух, про що повідомила кореспондентка 24 Каналу.
Моніторингові пабліки припускають, що ворог випустив балістичну ракету за допомогою комплексу "Іскандер-М".
Повітряні сили заявляють, що існує загроза застосування Росією балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Повітряна тривога станом на 09:27 оголошена на території таких регіонів:
- Сумська область;
- Полтавська область;
- Вінницька область;
- Черкаська область;
- Кіровоградська область;
- Миколаївська область;
- Херсонська область;
- Одеська область;
- Дніпропетровська область;
- Запорізька область;
- Донецька область;
- Харківська область;
- Луганська область;
- Крим.