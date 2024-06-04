У вівторок вранці, 4 червня, сирени пролунали у половині українських регіонів. 24 Канал у цьому матеріалі розповідає, що відомо про небезпеку та вибухи.

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09:42, 4 червня Відбої пролунали у Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях. На Півдні усе ще оголошено небезпеку через можливий повітряний напад.

09:29, 4 червня В Одесі пролунав вибух, про що повідомила кореспондентка 24 Каналу. Моніторингові пабліки припускають, що ворог випустив балістичну ракету за допомогою комплексу "Іскандер-М".

09:28, 4 червня Повітряні сили заявляють, що існує загроза застосування Росією балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.