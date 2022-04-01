Соответствующую информацию обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в ночь на 1 апреля.

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Отмечается, что на Волынском направлении противник даже не пытается пробовать наступать.

На Полесском направлении враг осуществляет перегруппировку войск. Вывел на территорию Беларуси до 5-ти БТГр. После восстановления боеспособности выведенных подразделений ожидается их перемещение на другие направления,

– добавили в Генштабе.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в видеообращении 31 марта указал, что российские оккупанты убираются из тех направлений, где ВСУ дают отпор, но бегут туда, где нашим воинам может быть сложно.

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