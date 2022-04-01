Відповідну інформацію оприлюднили у Генеральному штабі Збройних Сил України у ніч на 1 квітня.

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Зазначається, що на Волинському напрямку противник навіть не намагається пробувати наступати.

На Поліському напрямку ворог здійснює перегрупування військ. Вивів на територію Білорусі до 5-ти БТГр. Після відновлення боєздатності виведених підрозділів очікується їх переміщення на інші напрямки,

– долали у Генштабі.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у відеозверненні 31 березня вказав, що російські окупанти забираються з тих напрямків, де ЗСУ дають відсіч, але втікають туди, де нашим воїнам може бути складно.

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