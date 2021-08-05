Суд рассмотрел ходатайство прокуратуры Крыма и города Севастополя. Досудебное расследование подтвердило неоднократное нарушение должностными лицами одной из российских авиакомпаний.

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Суд арестовал российские самолеты

Перевозчик осуществлял регулярные рейсы на оккупированный полуостров. Авиакомпания нарушала порядок въезда и выезда из Крыма, с целью причинения вреда интересам Украины.

С 2019 года компания нарушает нормы международного и украинского законодательства, незаконно используя 13 пассажирских самолетов марки Airbus для переправки лиц через государственную границу Украины. На официальном сайте авиаперевозчика продают билеты в оккупированный полуострова.

Украина рассматривает перелеты в оккупированный Крым иностранными компаниями как нарушение норм международного права: действия, подрывающие суверенитет Украины, а также нарушают законодательство. Это влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.

Обратите внимание! В марте 2014 года Украина закрыла авиапространство над оккупированным Крымом. Там перестали официально функционировать все аэропорты.

По состоянию на август 2021 года не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на оккупированный полуостров.

Арест российских самолетов: что известно

Ранее суд уже наложил арест на 211 воздушных судов в рамках этого уголовного производства.