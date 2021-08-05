Суд рассмотрел ходатайство прокуратуры Крыма и города Севастополя. Досудебное расследование подтвердило неоднократное нарушение должностными лицами одной из российских авиакомпаний.
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Суд арестовал российские самолеты
Перевозчик осуществлял регулярные рейсы на оккупированный полуостров. Авиакомпания нарушала порядок въезда и выезда из Крыма, с целью причинения вреда интересам Украины.
С 2019 года компания нарушает нормы международного и украинского законодательства, незаконно используя 13 пассажирских самолетов марки Airbus для переправки лиц через государственную границу Украины. На официальном сайте авиаперевозчика продают билеты в оккупированный полуострова.
Украина рассматривает перелеты в оккупированный Крым иностранными компаниями как нарушение норм международного права: действия, подрывающие суверенитет Украины, а также нарушают законодательство. Это влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.
По состоянию на август 2021 года не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на оккупированный полуостров.
Арест российских самолетов: что известно
Ранее суд уже наложил арест на 211 воздушных судов в рамках этого уголовного производства.
- В сентябре 2020 года суд арестовал 65 российских самолетов.
- Еще 44 самолета арестовали в ноябре.
- Уже в апреле 2021 года под арест попали еще 12 судов.