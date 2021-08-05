Суд розглянув клопотання прокуратури Криму та міста Севастополя. Досудове розслідування підтвердило неодноразове порушення службовими особами однієї з російських авіакомпаній.

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Суд арештував російські літаки

Перевізник здійснював регулярні рейси на окупований півострів. Авіакомпанія порушувала порядок в'їзду та виїзду з Криму, з метою заподіяння шкоди інтересам України.

З 2019 року компанія порушує норми міжнародного та українського законодавства, незаконно використовуючи 13 пасажирських літаків марки Airbus для переправлення осіб через державний кордон України. На офіційному сайті авіаперевізника продають квитки до окупованого півострова.

Україна розглядає перельоти до окупованого Криму іноземними компаніями як порушення норм міжнародного права: дії, що підривають суверенітет України, а також порушують законодавство. Це тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів та капітанів повітряних суден.

Зверніть увагу! У березні 2014 року Україна закрила авіапростір над окупованим Кримом. Там перестати офіційно функціонувати усі аеропорти.

Станом на серпень 2021 року щонайменше 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення на окупований півострів.

Арешт російських літаків: що відомо

Раніше суд вже наклав арешт на 211 повітряних суден у рамках цього кримінального провадження.