Суд наклав арешт на окремі російські літаки, які регулярно перевозили пасажирів до окупованого Криму. Тим самим авіасудна порушили закон України, адже держава закрила повітряний простір над півостровом ще в березні 2014 року через анексію Росією.

Російські авіакомпанії також порушили порядок в’їзду і виїзду з Криму та міжнародні правила польотів. Про це заявила прессекретарка прокуратури Криму Катерина Діденко у фейсбуці.

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Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з Головним управлінням Служби безпеки України в АР Крим звернулась до суду з клопотаннями, щоб накласти арешт на літаки деяких російських авіакомпаній, які порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів та правил міжнародних польотів. Наразі арештовано 65 повітряних суден-порушників,

– написала речниця прокуратури Криму.

Що інкримінують російським авіакомпаніям

Справу розслідують як порушення службовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

Як розвивалась ситуація з перельотами у Крим після його анексії

Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом в березні 2014 року. Роботу всіх аеропортів на території Криму офіційно зупинили.

Після анексії Криму Росією в березні 2014 року європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти на півострів. Це насамперед стосувалося аеропортів Сімферополя та Севастополя.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила, що контроль і гарантування безпеки повітряного простору над Кримом належить Україні.

Пізніше деякі маршрути над Чорним морем знову відкрили для руху цивільної авіації. Російські авіакомпанії не зважають на заборону і продовжують літати в анексований Крим.

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Що загрожує пасажирам, які прилітають до Криму