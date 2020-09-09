Літали до окупованого Криму: суд арештував 65 російських літаків
Суд наклав арешт на окремі російські літаки, які регулярно перевозили пасажирів до окупованого Криму. Тим самим авіасудна порушили закон України, адже держава закрила повітряний простір над півостровом ще в березні 2014 року через анексію Росією.
Російські авіакомпанії також порушили порядок в’їзду і виїзду з Криму та міжнародні правила польотів. Про це заявила прессекретарка прокуратури Криму Катерина Діденко у фейсбуці.
Читайте також МАУ змінила розклад рейсів через заборону на в'їзд іноземців: деталі
Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з Головним управлінням Служби безпеки України в АР Крим звернулась до суду з клопотаннями, щоб накласти арешт на літаки деяких російських авіакомпаній, які порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів та правил міжнародних польотів. Наразі арештовано 65 повітряних суден-порушників,
– написала речниця прокуратури Криму.
Що інкримінують російським авіакомпаніям
Справу розслідують як порушення службовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.
Як розвивалась ситуація з перельотами у Крим після його анексії
- Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом в березні 2014 року. Роботу всіх аеропортів на території Криму офіційно зупинили.
- Після анексії Криму Росією в березні 2014 року європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти на півострів. Це насамперед стосувалося аеропортів Сімферополя та Севастополя.
- Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила, що контроль і гарантування безпеки повітряного простору над Кримом належить Україні.
- Пізніше деякі маршрути над Чорним морем знову відкрили для руху цивільної авіації. Російські авіакомпанії не зважають на заборону і продовжують літати в анексований Крим.
Читайте також Дістати воду для Сімферополя: в окупованому Криму військові перекрили річку – фото
Що загрожує пасажирам, які прилітають до Криму
- На тих, хто прилетів до окупованого Криму або приплив, чекає штраф. Адже мандрувати на окупований півострів можна тільки наземним транспортом.
- При цьому оштрафувати можуть тільки українців, на іноземців же чекає заборона в’їзду в Україну.