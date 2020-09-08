Дістати воду для Сімферополя: в окупованому Криму військові перекрили річку – фото
В анексованому Криму значно ускладнилась ситуація з водою. Аби забезпечити Сімферополь, підрозділ російських трубопровідних військ перекрив земляною греблею річку Біюк-Карасу нижче Білогірського водосховища.
Річка, яку перекрили, – без води
В результаті утворився ставок, з якого й перекачують воду для міста. Про це інформують "Крим.Реалії".
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На місці робіт військові окупантів навіть розбили наметове містечко та привезли сюди значну кількість техніки. Воду зі ставка качають спецавтомобілі з помпами. Вони і заповнюють водою змонтовані трубопроводи. Річка, яку перекрили, залишилась без води.
Як зазначають кримські активісти, вода з Білогірського водосховища забезпечувала Феодосію, Судак та села, що лежать в руслі річки.
Тепер всі ресурси Білогірського і Тайганського водосховищ спрямовані на забезпечення водою Сімферополя. Вся ця ситуація загрожує великими бідами, а влада нам знову говорить, що треба потерпіти,
– сказав активіст.
Річка, яку перекрили, залишилась без води / Фото "Крим. Реалії"
Воду відкачують з допомогою спецмашин / Фото "Крим.Реалії"
На місці спорудили наметове містечко / Фото "Крим.Реалії"
Криза з водою у Криму: головне
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал.
- Після анексії Криму Україна припинила водопостачання до півострова.
- Запаси прісної води у Криму поповнюють з підземних джерел. Такі дії можуть призвести до засолення ґрунту.
- Влада Криму ввела поетапне обмеження постачання води.