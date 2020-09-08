В анексованому Криму значно ускладнилась ситуація з водою. Аби забезпечити Сімферополь, підрозділ російських трубопровідних військ перекрив земляною греблею річку Біюк-Карасу нижче Білогірського водосховища.

Річка, яку перекрили, – без води

В результаті утворився ставок, з якого й перекачують воду для міста. Про це інформують "Крим.Реалії".

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На місці робіт військові окупантів навіть розбили наметове містечко та привезли сюди значну кількість техніки. Воду зі ставка качають спецавтомобілі з помпами. Вони і заповнюють водою змонтовані трубопроводи. Річка, яку перекрили, залишилась без води.

Як зазначають кримські активісти, вода з Білогірського водосховища забезпечувала Феодосію, Судак та села, що лежать в руслі річки.

Тепер всі ресурси Білогірського і Тайганського водосховищ спрямовані на забезпечення водою Сімферополя. Вся ця ситуація загрожує великими бідами, а влада нам знову говорить, що треба потерпіти,

– сказав активіст.

Зверніть увагу! З 7 вересня окупаційна влада ввела черговий етап обмежень подачі води. Це зачепило жителів Сімферополя, Бахчисараю та Сімферопольського району.



Річка, яку перекрили, залишилась без води / Фото "Крим. Реалії"



Воду відкачують з допомогою спецмашин / Фото "Крим.Реалії"



На місці спорудили наметове містечко / Фото "Крим.Реалії"

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