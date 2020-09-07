Обережно, фейк: російські ЗМІ перекрутили заяву ООН про Україну і водопостачання у Крим
Російські ЗМІ заявили, що в ООН нібито поділили відповідальність за постачання води до Криму між Україною та Росією. Однак в Управлінні Верховного комісара ООН вже спростували слова російських пропагандистів, і заявили, що Росія як країна-окупант несе відповідальність за забезпечення кримчан прісною водою.
Фейк про заяву ООН поширили видання "Ведомости" і "РИА Новости". Перебіг подій заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова описала на своїй сторінці у фейсбуці.
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Що кажуть в ООН
В ООН заявили, що "РИА Новости" справді зверталися до них щодо постачання води в Крим. Однак відповідь представниці ООН Елізабет Тросселл навели не повністю.
Російська Федерація як окупаційна влада несе головну відповідальність за забезпечення доступу до води осіб, що перебувають під захистом,
– повідомили в ООН.
Джапарова зазначила, що як видно із тієї ж публікації "РИА Новости" російська сторона залишилася розчарована позицією ООН. Слова організації пропагандисти назвали "відповідями першокласника" та "туманною відповіддю ні про що".
Заступниця глави МЗС порівняла цю ситуацію з дитячою грою в "зіпсований телефон", однак наголосила: "тут телефон не трохи зіпсований, а запрограмований на фейк із самого початку".
Не здивуюсь, якщо у наступній публікації ще якогось російського медіа вже кричатимуть, що "ООН наказала Україні подавати воду в окупований Крим" для забезпечення потреб російського ЧФ та його об’єктів,
– заявила Джапарова.
Позиція МЗС України
Джапарова наголосила, що позиція МЗС України є чіткою та правовою.
Росія – країна окупант. Росія несе повну відповідальність за ситуацію в Криму згідно МГП. Росія відповість за свої злочини проти України та громадян України,
– повідомила заступниця глави МЗС.
Дефіцит води у Криму: головне
- Фактично 85% прісної води, яка була необхідна Криму для нормального життя, надходили через Північно-Кримський канал з України.
- Після анексії Криму Росією Україна припинила водопостачання. Самопроголошена влада Криму заявила, що відтепер люди мають економити воду.
- Влітку 2020 року окупаційна влада визнала, що буквально за місяць запаси води на території Криму скоротились на 12 мільйонів кубів.
- Кримчанин і бранець Кремля Володимир Балух розповів, що до анексії кримчани берегли воду. Багато свердловин були запломбовані, щоб запаси води не хтось не використав даремно. Однак у перший час після окупації Криму окупанти "спустошували підземні запаси і просто випускали воду в повітря".