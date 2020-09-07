Російські ЗМІ заявили, що в ООН нібито поділили відповідальність за постачання води до Криму між Україною та Росією. Однак в Управлінні Верховного комісара ООН вже спростували слова російських пропагандистів, і заявили, що Росія як країна-окупант несе відповідальність за забезпечення кримчан прісною водою.

Фейк про заяву ООН поширили видання "Ведомости" і "РИА Новости". Перебіг подій заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова описала на своїй сторінці у фейсбуці.

Це цікаво Сенцов і Балух виступають проти постачання води Крим

Що кажуть в ООН

В ООН заявили, що "РИА Новости" справді зверталися до них щодо постачання води в Крим. Однак відповідь представниці ООН Елізабет Тросселл навели не повністю.

Російська Федерація як окупаційна влада несе головну відповідальність за забезпечення доступу до води осіб, що перебувають під захистом,

– повідомили в ООН.

Джапарова зазначила, що як видно із тієї ж публікації "РИА Новости" російська сторона залишилася розчарована позицією ООН. Слова організації пропагандисти назвали "відповідями першокласника" та "туманною відповіддю ні про що".

Заступниця глави МЗС порівняла цю ситуацію з дитячою грою в "зіпсований телефон", однак наголосила: "тут телефон не трохи зіпсований, а запрограмований на фейк із самого початку".

Не здивуюсь, якщо у наступній публікації ще якогось російського медіа вже кричатимуть, що "ООН наказала Україні подавати воду в окупований Крим" для забезпечення потреб російського ЧФ та його об’єктів,

– заявила Джапарова.

Позиція МЗС України

Джапарова наголосила, що позиція МЗС України є чіткою та правовою.

Росія – країна окупант. Росія несе повну відповідальність за ситуацію в Криму згідно МГП. Росія відповість за свої злочини проти України та громадян України,

– повідомила заступниця глави МЗС.

Дефіцит води у Криму: головне