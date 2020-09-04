Сенцов і Балух виступають проти постачання води Крим
Колишні політичні бранці Кремля Олег Сенцов і Володимир Балух проти відновлення водопостачання до окупованого Криму. Повернення дніпровської води на територію півострова можливе лише у разі його деокупації.
Свої думки про дефіцит прісної води кримчани Сенцов та Балух висловили у коментарях виданню "Крим. Реаліі".
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Що каже Сенцов
За словами Сенцова, водопостачання до Криму – це єдиний важіль України у боротьбі проти окупаційної влади півострова. З кожним роком проблема дефіциту прісної води на території Криму ставатиме дедалі гострішою. Відповідно український аргумент для боротьби з окупантами ставитиме дедалі потужнішим.
Мене цікавить головне питання – щоб ми в жодному разі, під жодним приводом не пустили туди (до Криму – 24 канал) воду,
– наголосив Сенцов.
Що каже Балух
Український активіст розповів, що раніше кримчани берегли кожну краплю води, багато свердловин були запломбовані, щоб запаси води не використовували даремно. Однак у перші роки після анексії півострова окупанти "спустошували підземні запаси і просто випускали воду в повітря".
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Кримчани з українським серцем не допускають і думки, щоб Україна відновила подачу води до Криму,
– заявив Балух.
Дефіцит води у Криму: що відомо
- Україна десятиліттями забезпечувала півострів прісною водою з Дніпра через Північно-Кримський канал. Фактично 85% прісної води, необхідної для нормального життя на півострові, кримчани отримували від України.
- Після анексії Криму Росією водопостачання було припинено. Окупаційна влада Криму закликала людей економити воду.
- Влітку 2020 року самопроголошена влада Криму визнала, що за місяць запаси прісної води на території півострова скоротились на 12 мільйонів кубів.
- Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, що у разі гуманітарної катастрофи Україна відновить постачання води у Крим.
- В Офісі Президента наголосили, що питання водопостачання у Крим на розгляд виносити не збираються.