Колишні політичні бранці Кремля Олег Сенцов і Володимир Балух проти відновлення водопостачання до окупованого Криму. Повернення дніпровської води на територію півострова можливе лише у разі його деокупації.

Свої думки про дефіцит прісної води кримчани Сенцов та Балух висловили у коментарях виданню "Крим. Реаліі".

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Що каже Сенцов

За словами Сенцова, водопостачання до Криму – це єдиний важіль України у боротьбі проти окупаційної влади півострова. З кожним роком проблема дефіциту прісної води на території Криму ставатиме дедалі гострішою. Відповідно український аргумент для боротьби з окупантами ставитиме дедалі потужнішим.

Мене цікавить головне питання – щоб ми в жодному разі, під жодним приводом не пустили туди (до Криму – 24 канал) воду,

– наголосив Сенцов.

Що каже Балух

Український активіст розповів, що раніше кримчани берегли кожну краплю води, багато свердловин були запломбовані, щоб запаси води не використовували даремно. Однак у перші роки після анексії півострова окупанти "спустошували підземні запаси і просто випускали воду в повітря".

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Кримчани з українським серцем не допускають і думки, щоб Україна відновила подачу води до Криму,

– заявив Балух.

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