Нещодавно у Криму стартував перший етап обмеження постачання води на півострові. Таке рішення окупанти ухвалили через катастрофічну нестачу водних ресурсів. Наступний етап обмежень водопостачання має розпочатися незабаром, однак 31 серпня кримчани забили на сполох – замість води у них з кранів тече іржава рідина.

Повідомлення про сумнівну якість води у Криму почали з'являтися у соцмережах, повідомляє 24 канал.

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Люди обурюються діями окупантів, які не здатні забезпечити населення чистою водою. Цікаво, що на тлі обмежень водопостачання автомийки на півострові продовжують працювати.

"Такої брудної води не було у нас ніколи!", "Довипендрювалися", "Хай живе холера", "А яким місцем вони весь рік думали. Всі знали, що взимку снігу не було, а значить, і води не буде. Ще й автомийки не закрили", – жаліються кримчани.

Вот такая вода идет каждый день из крана на Крымских Партизан в Симферополе.

И нам непонятно,почему Украина не поднимает вопрос нарушения международных конвенций оккупантом в Крыму

Обеспечение мирного населения водой,например,обязанность оккупанта pic.twitter.com/6pe6Draa1D — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 31, 2020

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Ймовірні причини низької якості води

Однією з причин іржавої води з кранів може бути те, що очисні станції міста не можуть впоратися з такою концентрацією домішок. Раніше це було можливо, але через дефіцит води на півострові фільтри очисних споруд не можуть промивати частіше. Наразі фільтри миють лише раз на добу.

Що відомо про дефіцит води у Криму? Ще до анексії Криму Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал. Однак у 2014 році постачання води на півострів припинили. За роки окупації ситуація з водою у Криму значно погіршилася. Відтак, обміліли водосховища на півострові, наприклад Міжгірне та Білогірське.

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