Жителі окупованого Сімферополя скаржаться на каламутну воду з кранів. Вона може бути змінюватися від кольору неміцного зеленого чаю до кольору персикового соку. Місцями з кранів тече іржа.

У Криму з кранів тече брудна вода

У Сімферополі відчутно погіршилася якість води з кранів, повідомляють "Крим.Реалії".

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У районі водойми обміліли через посуху. Воду на очисних станціях потрібно промивати двічі на добу, щоб позбутися від іржі й домішок, пояснив Володимир Баженов – гендиректор компанії-постачальника "Вода Криму".

На вході в очисні споруди на Петровських скелях і Партизанському водосховищі каламутність піднялася до 10 міліграмів,

– зазначив Баженов.

За його словами, з кожним днем ситуація стає все гіршою.

"Чисту воду ми забираємо, а мул у водосховищах залишається. Плюс при такій температурі починається цвітіння синьо-зелених водоростей", – додав гендиректор компанії. У результаті цього і погіршується якість води.

Люди розповідають, що з кранів тече вода кольору неміцного зеленого чаю або персикового соку, місцями – іржавого.

Як вирішують питання та які перспективи

Однак очисні станції міста з такою концентрацією домішок могли б впоратися, якби не дефіцит води.

Баженов наголосив, що наразі фільтри на очисних спорудах миють один раз на добу. На це витрачається п'ять тисяч кубометрів води, які скидають в каналізацію. Промивати фільтри частіше не дозволяють залишки водних запасів.

У Сімферополі та 39 найближчих населених пунктах Сімферопольського та Бахчисарайського районів ввели графік подачі води з 24 серпня.

До 7 вересня споживання має знизитися зі 160 тисяч кубометрів на добу до 100 тисяч. Більшість людей отримують воду лише вранці та ввечері.

"Вода Криму" називає такі дії вимушеними і пов'язує їх із посушливим роком.

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Основні джерела води для Сімферополя – це три водосховища:

Сімферопольське: місткість – 36 мільйонів кубометрів;

Партизанське – 34 мільйони;

Аянське – 3,9 мільйона.

Два перших наразі заповнені приблизно на 20%. Водовтрати в мережах півострова досягають, за різною інформацією, від 50 до 80%.

Режим надзвичайної ситуації в місті вводити не планують, закривати автомийки та установи громадського харчування теж.

До слова, до окупації Криму Північно-Кримський канал забезпечував близько 85% потреб півострова у прісній воді.