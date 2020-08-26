Напередодні Леонід Кравчук заявив про можливе відновлення постачання води у Крим – якщо там трапиться гумінатарна катастрофа. Проте, за словами експертів, говорити про це наразі зарано.

Крім цього, еколог Максим Сорока наголосив: технічно неможливо просто взяти і дати воду в Крим. Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу.

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За його словами, навіть якщо буде ухвалене відповідне рішення, усі заходи, які мають відбутися, аби уникнути руйнування Північно-Кримського каналу та пустити воду на півострів, займуть щонайменше 6 – 9 місяців.

Як фахівцю мені просто смішно, коли чую закиди – мовляв, пустимо зараз воду в Крим. Тому що навіть якщо ми дуже захочемо, вода піде по каналу лише через 6 місяців,

– пояснив він.

"Не можна просто взяти і відкрити вентиль, ми зруйнуємо Північно-Кримський канал вщент", – підкреслив експерт.

Довідка. Про те, що в тимчасово окупований Крим можуть відновити постачання води з України, заговорили після заяви Леоніда Кравчука. Той зазначив, що зробити це можна за певних умов – у разі гуманітарної катастрофи.



В ОП вже відреагували на слова першого президента. Там запевнили, що відновлення постачання до повної деокупації не буде. Адже це – серйозний важіль впливу на Росію.

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