Пустити воду в Крим зараз технічно неможливо, це зруйнує канал, – еколог
Напередодні Леонід Кравчук заявив про можливе відновлення постачання води у Крим – якщо там трапиться гумінатарна катастрофа. Проте, за словами експертів, говорити про це наразі зарано.
Крім цього, еколог Максим Сорока наголосив: технічно неможливо просто взяти і дати воду в Крим. Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу.
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За його словами, навіть якщо буде ухвалене відповідне рішення, усі заходи, які мають відбутися, аби уникнути руйнування Північно-Кримського каналу та пустити воду на півострів, займуть щонайменше 6 – 9 місяців.
Як фахівцю мені просто смішно, коли чую закиди – мовляв, пустимо зараз воду в Крим. Тому що навіть якщо ми дуже захочемо, вода піде по каналу лише через 6 місяців,
– пояснив він.
"Не можна просто взяти і відкрити вентиль, ми зруйнуємо Північно-Кримський канал вщент", – підкреслив експерт.
Проблеми з питною водою у Криму: що відомо
- До окупації Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді. Вода надходила через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з Кримом.
- Після окупації Росією півострова у 2014 році Україна припинила водопостачання. Відтак, із прісною водою у Криму почалися серйозні проблеми.
- Влітку 2020 року низка західних військових експертів, а також українська розвідка допустили, що Росія може здійснити нове вторгнення в Україну з окупованого Криму. Мовляв, головною метою окупантів стане можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.
- Втім, командувач ООС Сергій Наєв вважає, що безпосередньої загрози вторгнення Росії в Україну наразі немає.