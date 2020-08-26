Секретар РНБО Олексій Данілов 26 серпня заявив, що Україна не подаватиме воду до окупованого Криму, тому що жодних загроз гуманітарної катастрофи не існує.

В окупованому Криму немає підстав для катастрофи із водою для населення, а проблему водопостачання до вкрадених промислових і російських військових об’єктів повинен вирішувати окупант – Росія. Про це секретар РНБО Олексій Данілов написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Данілов додав, що місцеві водні ресурси здатні задовольнити господарсько-побутові потреби населення.

Що цьому передувало

Очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна може відновити водопостачання в окупований Крим в разі гуманітарної катастрофи. Однак Кравчук наголосив, що воду промисловим підприємствам та військовим базам Україна ніколи не постачатиме.

Після висловлювань Кравчука Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відзначив, що у Верховній Раді навіть не збираються розглядати питання щодо подачі води на анексований півострів.

Раніше Президент України Володимир Зеленський казав, що про питання подачі води до Криму ніхто не говорить. Це станеться тільки після повної деокупації півострова.

Зверніть увагу! У 2014 році Україна перекрила водопостачання до Криму. Це сталось після того, як півострів окупувала Росія.