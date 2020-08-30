В Криму окупаційна влада вирішила перенести терміни переходу до другого етапу обмеження подачі води. Таким чином, він почне діяти 2 вересня. Зауважимо, що перший етап стартував ще опівночі 24 серпня.

В Криму окупанти відтермінували другий етап обмеження подачі води

Про повідомила підконтрольна Кремлю очільниця так званої "адміністрації Сімферополя" Олена Проценко. Відповідний допис з’явився на її фейсбук-сторінці.

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"Чиновниця" наголошує, що окрім коронавірусу та підготовки до школи, жителі Криму ще й відчувають проблему з водопостачанням. На її переконання, начебто причина цьому – малосніжна зима та незначні сезонні опади.

Тому окупаційна влада Криму ухвалила рішення про поетапний перехід на режим економії водних ресурсів. Другий етап (початок подачі води за графіком) мав стартувати з 31 серпня проти 1 вересня.

Але всі ми прекрасно розуміємо, як важливо зібрати дітей до школи та дитячий садок, відправити їх на заняття чистими та охайними, в хорошому, святковому настрої. Тому через підготовку до Дня знань, вирішили перенести термін переходу до другого етапу обмеження водопостачання – з 1 на 2 вересня,

– начебто з турботою про кримчан заявила Проценко.

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Що цьому передувало

З опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського та Бахчисарайського районів стартував перший етап обмеження подачі води.

стартував перший етап обмеження подачі води. Відповідно до нього, добовий відбір води знижується до 140 тисяч кубометрів, а гаряче водопостачання взагалі припиняється.

На другому етапі відбір води має зменшитися до 120 тисяч кубометрів на добу. А на третьому (заплановано на 7 вересня) – подачу води буде знижено до 100 тисяч кубометрів на добу , водночас її подаватимуть по годинах: вранці та ввечері. Більше того, є можливими відхилення від графіку водопостачання.

А на третьому (заплановано на 7 вересня) – подачу води буде , водночас її подаватимуть по годинах: вранці та ввечері. Більше того, є можливими відхилення від графіку водопостачання. На цьому тлі російська влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування точок видачі води.

Заяви окупантів і колаборантів щодо водопостачання в Криму

Ще в березні підконтрольний Кремлю так званий очільник уряду Криму Юрій Гоцанюк повідомляв про 50% втрати питної води через зношеність водопровідних мереж.

26 серпня голова підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов сказав, що посуха на півострові "перевершила всі очікування". За його словами, влада була впевненою, що води у водосховищах вистачить до осені.

Водночас російський голова Криму Сергій Аксьонов наголошував, що води в Сімферопольському водосховищі вистачить ще на сто днів. Він не виключив, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму. Аксьонов стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.

Під час візиту до Криму 27 серпня президент Росії Володимир Путін зазанчив, що питання водопостачання півострова "ще треба вирішити".

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