Окупанти Криму відтермінували другий етап обмеження подачі води: таке щастя триватиме недовго
В Криму окупаційна влада вирішила перенести терміни переходу до другого етапу обмеження подачі води. Таким чином, він почне діяти 2 вересня. Зауважимо, що перший етап стартував ще опівночі 24 серпня.
В Криму окупанти відтермінували другий етап обмеження подачі води
Про повідомила підконтрольна Кремлю очільниця так званої "адміністрації Сімферополя" Олена Проценко. Відповідний допис з’явився на її фейсбук-сторінці.
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"Чиновниця" наголошує, що окрім коронавірусу та підготовки до школи, жителі Криму ще й відчувають проблему з водопостачанням. На її переконання, начебто причина цьому – малосніжна зима та незначні сезонні опади.
Тому окупаційна влада Криму ухвалила рішення про поетапний перехід на режим економії водних ресурсів. Другий етап (початок подачі води за графіком) мав стартувати з 31 серпня проти 1 вересня.
Але всі ми прекрасно розуміємо, як важливо зібрати дітей до школи та дитячий садок, відправити їх на заняття чистими та охайними, в хорошому, святковому настрої. Тому через підготовку до Дня знань, вирішили перенести термін переходу до другого етапу обмеження водопостачання – з 1 на 2 вересня,
– начебто з турботою про кримчан заявила Проценко.
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Що цьому передувало
- З опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського та Бахчисарайського районів стартував перший етап обмеження подачі води.
- Відповідно до нього, добовий відбір води знижується до 140 тисяч кубометрів, а гаряче водопостачання взагалі припиняється.
- На другому етапі відбір води має зменшитися до 120 тисяч кубометрів на добу. А на третьому (заплановано на 7 вересня) – подачу води буде знижено до 100 тисяч кубометрів на добу, водночас її подаватимуть по годинах: вранці та ввечері. Більше того, є можливими відхилення від графіку водопостачання.
- На цьому тлі російська влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування точок видачі води.
Заяви окупантів і колаборантів щодо водопостачання в Криму
- Ще в березні підконтрольний Кремлю так званий очільник уряду Криму Юрій Гоцанюк повідомляв про 50% втрати питної води через зношеність водопровідних мереж.
- 26 серпня голова підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов сказав, що посуха на півострові "перевершила всі очікування". За його словами, влада була впевненою, що води у водосховищах вистачить до осені.
- Водночас російський голова Криму Сергій Аксьонов наголошував, що води в Сімферопольському водосховищі вистачить ще на сто днів. Він не виключив, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму. Аксьонов стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.
- Під час візиту до Криму 27 серпня президент Росії Володимир Путін зазанчив, що питання водопостачання півострова "ще треба вирішити".
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Проблеми з питною водою у Криму: основне
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом.
- Після анексії Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.
- Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел.
- З настанням спеки значно погіршилась ситуація з водопостачанням у Криму. Відтак, обміліли водосховища на півострові, наприклад Міжгірне та Білогірське.
- Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.