Обмеження подачі води в Криму: як стартував перший етап
У Сімферополі та ще у 39 населених пунктах Сімферопольського й Бахчисарайського районів стартував перший етап обмеження подачі води кримчанам.
В межах економії цього цінного для півострова ресурсу окупаційна влада взялася шукати способи мінімізувати втрати води. Про це повідомило видання "Крим. Реалії".
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З резервного фонду так званому "міністерству житлово-комунального господарства Криму" виділено 200 мільйонів рублів або близько 2,7 млн доларів. Усе це на скорочення втрат води в розподільній мережі.
Окупанти планують направити бюджет на "непередбачені витрати для проведення заходів, спрямованих на скорочення втрат води в розподільній мережі до 20 тисяч кубометрів на добу".
Проблеми з питною водою в Криму: що відомо?До окупації Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді. Вода надходила через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з Кримом.
Після окупації Росією півострова у 2014 році Україна припинила водопостачання. Відтак, із прісною водою у Криму почалися серйозні проблеми.