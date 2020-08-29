У Сімферополі та ще у 39 населених пунктах Сімферопольського й Бахчисарайського районів стартував перший етап обмеження подачі води кримчанам.

В межах економії цього цінного для півострова ресурсу окупаційна влада взялася шукати способи мінімізувати втрати води. Про це повідомило видання "Крим. Реалії".

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З резервного фонду так званому "міністерству житлово-комунального господарства Криму" виділено 200 мільйонів рублів або близько 2,7 млн доларів. Усе це на скорочення втрат води в розподільній мережі.

Окупанти планують направити бюджет на "непередбачені витрати для проведення заходів, спрямованих на скорочення втрат води в розподільній мережі до 20 тисяч кубометрів на добу".