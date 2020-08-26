У тимчасово окупований Крим можуть відновити постачання води з України. Однак колишній народний депутат Андрій Сенченко повідомив, що це те ж саме, що й назавжди відмовитись від півострова.

Також в ефірі 24 каналу він зазначив, що у такий спосіб Путін намагається заощадити на роз'ясненні цієї проблеми.

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"Він розраховує на відновлення постачання по Північно-Кримському каналу. Водночас усі заощаджені гроші застосують на руйнування нашої держави та вбивства на Донбасі", – наголосив Сенченко.

Чи є насправді гуманітарана катастрофа

За словами колишнього депутата від АРК, кожного року Крим отримує в середньому у 15 разів більше, ніж споживають громадяни. Однак для того, щоб очистити воду і подати її споживачам, необхідно інвестувати шалені кошти, а Росія цього не готова робити. Тому вона постійно тисне на почуття громадян та так звану політичну еліту парламенту, на тих, хто вже давно не відповідає своєму званню. У такий спосіб вони використовують постійні маніпуляції щодо гуманітарної катастрофи.

"Росія незаконно завезла на територію Криму приблизно 100 тисяч військових, понад 300 тисяч мешканців російських сіл та інших так званих колонізаторів. Саме ці споживачі значно погіршують тамтешню ситуацію. Якщо зробити так, як каже Кравчук – колонізація збільшиться і Крим ми не повернемо", – повідомив Андрій Сенченко.

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