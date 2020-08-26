З екологічної точки зору передумов або загрози для катастрофи у окупованому Криму – немає. Тому відновлювати постачання води на півострів чи ні – це політичне питання.

За останніх 5 років немає і значних екологічних наслідків через те, що Північно-Кримський канал перестав функціонувати. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів еколог Максим Сорока.

До теми Пустити воду в Крим зараз технічно неможливо, це зруйнує канал, – еколог

Натомість, за його словами, щодо технологічного та гідротехнічного питання – є проблеми. Адже воду у Крим постачали саме для забезпечення господарських та технологічних потреб.

"Якщо подивитися на дані щодо балансу води – на жаль, зараз доступна інформація лише за 2014 рік – дійсно, водних запасів на території Криму має бути достатньо для задоволення господарських потреб.

Саме потреб людей – в кількості, яка була на той час у Криму. Інше питання, що ми маємо величезне збільшення населення та реструктуризацію економіки. У гідротехнологів це називають внутрішнім небалансом води,

– підкреслив Сорока.

Й навів приклад будівництва мосту через Керченську протоку, після якого відбулася зміна використання води. Відтоді на сході Криму почалася велика нестача води. Та це – не екологічна чи природня проблема. Крім цього, окупаційна влада знала про наслідки заздалегідь.

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Про обмеження водопостачання у Криму

Зазначимо, що у Сімферопольському та Бахчисарайському районах анексованого Росією Криму з 24 серпня обмежили подачу питної води. Загалом 40 населених пунктів отримуватимуть воду за графіком і так буде до весни 2021 року, якщо восени не пройдуть рясні дощі.

Сорока наголосив: варто звернути увагу на те, в якій саме частині півострова відключають воду: найбільше це стосується сходу та півночі. Однак, це є типовим для літнього періоду водокористування Криму.

Подивімось ретроспективу за 20 років: літні місяці для цієї території завжди були дефіцитними по воді. 2020 рік взагалі для всього регіону – дуже дефіцитний. Маловоддя, посуха, тощо,

– зауважив він.

"Брати за основу для такого рішення тільки цей рік – науково необґрунтовано. Я спеціально подивився на наукові статті за останні 5 років, на цьому в них уваги не зосереджують. Відсутні якісні дослідження про наявність такої проблеми", – підкреслив еколог.

Саме тому, на його думку, це – не екологічна проблема. "Пропоную всім бути відвертими. Якщо хтось хоче пустити воду в Крим, то відразу скажіть, що це – суто політичне питання. Не треба прив'язувати екологічні та технологічні чинники, бо це – спекуляція", – підсумував Сорока.

Проблеми з питною водою в Криму: що відомо? До окупації Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді. Вода надходила через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з Кримом.



Після окупації Росією півострова у 2014 році Україна припинила водопостачання. Відтак, із прісною водою у Криму почалися серйозні проблеми. До окупації Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді. Вода надходила через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з Кримом.Після окупації Росією півострова у 2014 році Україна припинила водопостачання. Відтак, із прісною водою у Криму почалися серйозні проблеми.

Максим Сорока про можливе відновлення подачі води в Крим: відео 24 каналу