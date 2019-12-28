Чому Керченський міст небезпечний: експерти назвали серйозні проблеми

Російська Федерація запустила залізничне сполучення з окупованим Кримом. Однак від часу його будівництва Керченський міст постійно критикують. Його вважають ненадійним, а звели його на забороненому місці.

Російський геолог Юрій Медовар в коментарі виданню "Крим.Реалії" розповів, що володіє даними гідрології дна Керченської протоки і переконаний, що міст і залізниця – небезпечні.

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"Я б ніколи в житті по цьому мості не поїхав б ні жодним потягом, ні жодним авто", – кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар.

Проблема в нестійких ґрунтах і тектонічних плитах, які можуть розірвати міст. Серед скептиків надійності моста виступав і Георгій Росновський. Він спроєктував два переходи – з Керчі до коси Чушка та Таманського півострова. Однак всі його інженерні доробки так і залишились на папері.

"Це найневдаліше місце, яке вибрали щодо геологічних умовах. Від Керчі до судноплавної частини каналу корінні ґрунти, міцні, на які можна впиратись, на глибині 15 метрів. А за судноплавною частиною – різке падіння – корінні ґрунти на глибині 50 – 60 метрів. І чим нижче, то корінні ґрунти все гірші та гірші. І де роблять, то корінні ґрунти на глибині 80 – 90 метрів", – пояснив Росновський.



Керченський міст звели на нестійких ґрунтах

Аби конструкція встояла будівельники дійсно забивали палі на глибину до 100 метрів, щоб дістатись твердих порід. Керченський міст вийшов завдовжки 18 кілометрів. Розділений на дві паралельні частини – автомобільну та залізничну. В кожної частини є свої опори та арки. До речі, арки та прогони – це найвразливіші місця мосту.



Опори та балки – найвразливіші місця Керченського мосту

Містобудівник Коваль помітив, що російські спеціалісти перевіряли міст лише традиційними методами – за допомогою прогиномірів та тензометрів. За його словами, такі перевірки є недостатніми.

"Традиційно, скажімо, прогиноміри – це ще розробки радянських часів. Дається так звана витримка – 15 хвилин, щоб стабілізувались всі процеси в елементах, зв’язках і так далі. Тоді знімаються відліки. Після цього, коли навантаження знімається, то фіксуються потрібні точки, чи відбулось повернення в початку схему. Якщо пружні – це добре, якщо залишились деформації – погано", – зазначив Петро Коваль.



Схема перевірки Керченського моста

Що відомо про Кримський міст?Це незаконна споруда між Кримом, окупованим Росією, та півостровом Тамань у Росії. Його довжина – 19 кілометрів, вартість – 228 мільярдів рублів. Рух автомобілів по ньому відкрили 16 травня 2018 року.



Попри регулярні запевнення у тому, що "все гаразд", в окупантів часто виникають проблеми з мостом. Наприклад, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується: одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – підіймаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

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