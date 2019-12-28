15:30
28 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секрет успіху Роскосмоса. Тепле місце для принцеси-дочки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 27 грудня
      Вєсті.UA: Нова "труба" України. Мер Херсона показав, як відповідати на маразм дєда Пині
      Вєсті.UA
      20:14, 27 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Чому Керченський міст небезпечний: експерти назвали серйозні проблеми

      213 Читать новость на русском

      Російська Федерація запустила залізничне сполучення з окупованим Кримом. Однак від часу його будівництва Керченський міст постійно критикують. Його вважають ненадійним, а звели його на забороненому місці.

      Російський геолог Юрій Медовар в коментарі виданню "Крим.Реалії" розповів, що володіє даними гідрології дна Керченської протоки і переконаний, що міст і залізниця – небезпечні.

      До слова: У Зеленського відреагували на запуск Путіним потягів до окупованого Криму

      "Я б ніколи в житті по цьому мості не поїхав б ні жодним потягом, ні жодним авто", – кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар.

      Проблема в нестійких ґрунтах і тектонічних плитах, які можуть розірвати міст. Серед скептиків надійності моста виступав і Георгій Росновський. Він спроєктував два переходи – з Керчі до коси Чушка та Таманського півострова. Однак всі його інженерні доробки так і залишились на папері.

      "Це найневдаліше місце, яке вибрали щодо геологічних умовах. Від Керчі до судноплавної частини каналу корінні ґрунти, міцні, на які можна впиратись, на глибині 15 метрів. А за судноплавною частиною – різке падіння – корінні ґрунти на глибині 50 – 60 метрів. І чим нижче, то корінні ґрунти все гірші та гірші. І де роблять, то корінні ґрунти на глибині 80 – 90 метрів", – пояснив Росновський.

      керченський міст
      Керченський міст звели на нестійких ґрунтах

      Аби конструкція встояла будівельники дійсно забивали палі на глибину до 100 метрів, щоб дістатись твердих порід. Керченський міст вийшов завдовжки 18 кілометрів. Розділений на дві паралельні частини – автомобільну та залізничну. В кожної частини є свої опори та арки. До речі, арки та прогони – це найвразливіші місця мосту.

      керченський міст
      Опори та балки –  найвразливіші місця Керченського мосту 

      Містобудівник Коваль помітив, що російські спеціалісти перевіряли міст лише традиційними методами – за допомогою прогиномірів та тензометрів. За його словами, такі перевірки є недостатніми. 

      "Традиційно, скажімо, прогиноміри – це ще розробки радянських часів. Дається так звана витримка – 15 хвилин, щоб стабілізувались всі процеси в елементах, зв’язках і так далі. Тоді знімаються відліки. Після цього, коли навантаження знімається, то фіксуються потрібні точки, чи відбулось повернення в початку схему. Якщо пружні – це добре, якщо залишились деформації – погано", – зазначив Петро Коваль.

      керченський міст
      Схема перевірки Керченського моста 

      Що відомо про Кримський міст?Це незаконна споруда між Кримом, окупованим Росією, та півостровом Тамань у Росії. Його довжина – 19 кілометрів, вартість – 228 мільярдів рублів. Рух автомобілів по ньому відкрили 16 травня 2018 року.

      Попри регулярні запевнення у тому, що "все гаразд", в окупантів часто виникають проблеми з мостом. Наприклад, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується: одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – підіймаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

      Повний випуск програми "Крим. Реалії" дивіться сьогодні на 24 каналі о 18:00. Не пропустіть!

      Україну накриє негода: де чекати снігопади, хуртовини та ожеледицю
      сьогодні
      16161
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Кримський міст Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:30 Крах судової реформи Порошенка: найгучніші рішення 2019 року
      Роман Маселко 3
      сьогодні , 15:00 Олімпійська надія Магучіх та 13-річний чемпіон Середа: спортивні відкриття України у 2019 році
      Вісент Луїс 780
      26 грудня , 20:23 Як зробити відпочинок у басейні комфортним – основні правила вибору осушувачів
      293
      сьогодні , 14:30 Брехня Мартиненка руйнується: за що екснардепа судитимуть в Швейцарії
      Сергій Лещенко 258
      сьогодні , 12:00 "Північний потік-2" – проєкт, який погано пахне, – DN
      Світові Медіа 564
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук