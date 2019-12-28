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      Почему Керченский мост опасен: эксперты назвали серьезные проблемы

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      Российская Федерация запустила железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом. Однако со времени его строительства Керченский мост постоянно критикуют. Его считают ненадежным, а возвели его на запрещенном месте.

      Российский геолог Юрий Медовар в комментарии изданию "Крым.Реалии" рассказал, что владеет данными гидрологии дна Керченского пролива и убежден, что мост и дорога – опасные.

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      "Я бы никогда в жизни по этому мосту не поехал бы ни на поезде, ни на каком авто", – кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар.

      Проблема в неустойчивых грунтах и тектонических плитах, которые могут разорвать мост. Среди скептиков надежности моста выступал и Георгий Росновский. Он спроектировал два перехода – из Керчи к косе Чушка и на Таманский полуостров. Однако все его инженерные наработки так и остались на бумаге.

      "Это самое неудачное место, которое выбрали по геологическим условиям. От Керчи до судоходной части канала коренные почвы, прочные, на которые можно упираться, на глубине 15 метров. А по судоходной части – резкое падение – коренные почвы на глубине 50-60 метров. И чем ниже, тем коренные почвы все хуже и хуже. И где делают, то коренные почвы на глубине 80-90 метров", – пояснил Росновский.

      керченський міст
      Керченский мост возвели на неустойчивых почвах

      Чтобы конструкция устояла, строители действительно забивали сваи на глубину до 100 метров, чтобы добраться до твердых пород. Керченский мост вышел длиной 18 километров. Разделен на две параллельные части – автомобильную и железнодорожную. У каждой части есть свои опоры и арки. Кстати, арки и прогоны – это самые уязвимые места на мосту.

      керченський міст
      Опоры и балки – наиболее уязвимые места Керченского моста

      Градостроитель Коваль заметил, что российские специалисты проверяли мост только традиционными методами – с помощью прогибомеров и тензометров. По его словам, такие проверки недостаточны.

      "Традиционно, скажем, прогибомеры – это еще разработки советских времен. Дается так называемая выдержка – 15 минут, чтобы стабилизировались все процессы в элементах, связях и так далее. Тогда снимаются отсчеты. После этого, когда нагрузка снимается, то фиксируются нужные точки, произошло ли возвращение в начальную схему. Если упругие – это хорошо, если остались деформации – плохо", – отметил Петр Коваль.

      керченський міст
      Схема проверки Керченского моста

      Что известно о Крымском мосте? Это незаконная постройка между Крымом, оккупированным Россией, и полуостровом Тамань в России. Его длина – 19 километров, стоимость – 228 миллиардов рублей. Движение автомобилей по нему открыли 16 мая 2018 года.

      Несмотря на регулярные заверения в том, что "все в порядке", у оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Например, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов накренился и упал в воду. Еще одна проблема – Крымский мост постепенно смещается: одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

      Полный выпуск программы "Крым.Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:00. Не пропустите!

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Крымский мост Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия
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