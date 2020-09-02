Води все менше: яка ситуація з водосховищами в окупованому Криму
Лише за місяць запаси води анексованого Криму скоротились на 12 мільйонів кубів. Також у Гідрометцентрі зазначають, що у серпні пересохли кілька основних річок, якій живили деякі з кримських водосховищ.
Через ситуацію з водою можуть оголосити надзвичайну ситуацію
Посуха на острові перевершила всі попередні прогнози. Про це інформує "РИА Новости Крым".
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Сумарний запас води у водосховищах півострова до початку осені склав 62,88 мільйона кубометрів – це майже на 12 мільйонів менше, ніж місяць тому. Для порівняння: на початок осені 2019 року сумарний обсяг водосховищ Криму становив 143,64 мільйона кубометрів: це на 80,76 мільйона більше, ніж цьогоріч,
– пише видання.
До такої ситуації не була готова окупаційна влада Криму. Голова "Води Криму" Володимир Баженов зазначив, що місцеві чиновники були впевнені, що води буди достатньо до осені. Солідарний з ним і самопроголошений глава Криму Сергій Аксьонов. Він не виключив, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням на півострові.
Головне про проблеми з водою на півострові:
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом.
- Після анексії Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.
- Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел.
- Влада Криму ввела поетапне обмеження постачання води.