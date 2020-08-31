Окупаційна влада Криму переходить на обмеження подачі води. Як розвиватиметься ситуація і до чого готуватися Україні, – далі в нашому матеріалі.

Ситуація з водопостачанням у Крим двояка

Як розповів 24 каналу політичний експерт Сергій Постоловський, ситуація з постачанням води в Крим двояка. З одного боку, ми постійно заявляємо, що Крим – це Україна. З іншого, близько 80% жителів півострова не вважають себе громадянами України.

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При повному припиненні постачання води в Криму виникає питання: що робити з людьми, яким російська пропаганда розказуватиме, що ніби "фашисти" позбавили їх води? Як їх потім повертати в Україну?

– зауважує Сергій Постоловський.



У Криму окупаційна влада обмежує подачу води

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Вода в Криму: головне

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. З настанням спеки значно погіршилась ситуація з водопостачанням у Криму. Обміліли водосховища на півострові – Міжгірне та Білогірське.

Влада Криму вводить поетапне обмеження постачання води. Під час першого етапу – 24 серпня – добовий відбір води знизився до 140 тисяч кубометрів, а гаряче водопостачання взагалі припиняється.

На другому етапі– з 2 вересня – відбір води має зменшитися до 120 тисяч кубометрів на добу.

На третьому (заплановано на 7 вересня) подачу води буде знижено до 100 тисяч кубометрів на добу. Воду подаватимуть по годинах: вранці та ввечері.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання про постачання води в окупований Крим ніхто не розглядає. "Ми не мусуємо це питання, ми зараз не говоримо про ніяку подачу води до Криму. Я не знаю, хто підіймає це питання", – наголосив Зеленський.

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Як діятиме Росія і що варто зробити Україні

На думку Постоловського, якщо в Криму складеться катастрофічна ситуація з водопостачанням, то високий ризик того, що Росія тиснутиме на Україну не лише дипломатичними, політичними чи економічними шляхами. А вдасться до активізації бойових дій. Причому в кількох напрямках.

Путін може, зокрема, спробувати пробити сухопутний коридор до Криму. І це може статися досить швидко: питання кількох тижнів – місяця. Тому найкраще для України – захищатися військовим шляхом. Причому активно і на повну силу. Бо сподіватися на підтримку Заходу не варто. Крім завірянь, ми нічого не почуємо,

– підкреслює Постоловський.



Зеленському треба захищати країну військовим шляхом / Фото ОПУ

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Водночас експерт зауважує: чи вистачить політичної волі у влади повністю залишити Крим без води? За умов посилення тиску Росії відновлення водопостачання виглядатиме, як перша поступка Зеленського за рік президентства. І Путін це розуміє. Тому для президента Зеленського це буде випробуванням.