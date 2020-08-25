Глава Тристоронньої контактної групи заявив про власне бачення особливого статусу ОРДЛО. Кравчук, швидше, говорить теоретично, ніж з практичної точки зору, вважають експерти.

Україна рано чи пізно зіштовхнеться з питанням статусу ОРДЛО

Як розповіли 24 каналу експерти, в Україні щодо питання особливого статусу ОРДЛО немає консенсусу, а частиною суспільства сприймається, як зрада. За словами партнера в Kyivstratpro Тараса Семенюка, питання складне і комплексне. Крім того, за це має голосувати Верховна Рада. А нинішній парламент колоритний, і депутати не підтримають такого рішення.

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Політолог Петро Олещук наголошує: "особливе самоврядування в ОРДЛО" звучить абстрактно. На його думку, ідея Кравчука певним чином відображає формулювання, викладені в мінських угодах.

Кравчук хоче показати, що Україна не відступає від мінських угод і хоче йти шляхом миру. Але практична реалізація особливого статусу ОРДЛО не на часі. Ключове питання – щоб не було обмеження суверенітету України. Особливий порядок може сильно відрізнятися від того, чого хоче Росія, яка домоглася включення цього положення,

– переконаний Петро Олещук.



Особливий статус ОРДЛО – абстрактне поняття / Фото Getty

Зокрема, відзначає політолог, якщо говорити про виконання мінських угод, то рано чи пізно ми зіштовхнемся з питанням особливого статусу ОРДЛО. Олещук нагадує: позиція України – спочатку безпека, далі обговорення інших пунктів мінських домовленостей.

У разі відновлення юрисдикції України в ОРДЛО там буде особливий порядок самоврядування. З об’єктивних причин не можна організовувати управління, як на всій іншій території України. Треба відновлювати державні інституції, розглядати питання про допуск тих чи інших осіб до управління. Ще питання, чи погодиться Росія на ці особливі моменти самоврядування,

– зазначає Олещук.

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Експерт додає: Кремлю потрібен неконтрольований українською владою анклав, який матиме вето в питаннях зовнішньої політики. Щоб унеможливити вступ України до НАТО і ЄС. Але це не прийнятно, і ніхто в Україні на таке не погодиться.

Що відомо про "особливий статус ОРДЛО"

Згідно пунктів 11-12 мінських домовленостей, Україна повинна була провести конституційну реформу з набуттям чинності до кінця 2015 року, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів). А також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів до кінця 2015 року.

На підставі Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" питання, що стосуються місцевих виборів, будуть обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи. Вибори будуть проведені з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ при моніторингу з боку ОБСЄ.

Україна наполягає на виконанні безпекових питань, а лише після цього – політичної частини мінських угод.

Глава ТКГ Леонід Кравчук заявив, що більшість жителів Донбасу хотіли би бути у складі України, маючи особливий статус. Але перший президент України зазначив, що "червоною лінією" для нього є питання територіальної цілісності та суверенітету держави.

За словами Кравчука, можна замінити поняття "особливий статус" на "систему особливого місцевого управління" на Донбасі.

Нагадаємо, на початку серпня перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук казав, що питання про особливий статус Донбасу можуть винести на референдум. Однак про відділення територій, каже Стефанчук, ніхто не говорить.

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Безпрецедентне дотримання режиму тиші на Донбасі

На переконання Петра Олещука, 30 днів режиму тиші – справді безпрецедентно. Можна говорити про певну тенденцію і особисте досягнення президента Зеленського. Втім Росія може це використати як аргумент у переговорах, виставляти умови щодо подальшого дотримання режиму тиші.

Україна показала, що має політичну волю і може дотримуватися режиму тиші. Якщо Росія хоче використовувати це як додатковий механізм тиску і шантажу, то порушення перемир’я з боку окупантів виглядатиме, як черговий доказ неспровокованої агресії проти України,

– наголосив Петро Олещук.



Тривале перемир’я на Донбасі – наслідок домовленостей і роботи Зеленського / Фото ОПУ

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Тарас Семенюк підкреслює: наступним етапом повинна бути зустріч лідерів нормандської четвірки. І Росія виставлятиме знову умови. Зараз мовиться про розмінування 20 ділянок і розведення військ у чотирьох пунктах. За його словами, бойовики розставляли міни хаотично, без позначень на карті, що ускладнює роботу.

Розмінування – робота не на місяць, а на роки. Щодо відновлення економічної співпраці з ОРДЛО, то мають бути умови для інфраструктури, логістики тощо. Тому рано про це говорити,

– зазначив Тарас Семенюк.

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