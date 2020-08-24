Глава МЗС Німеччини Хайко Маас прибув у Київ 24 серпня для того, щоб обговорити мінський процес. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом із німецьким колегою поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну.

Після цього розпочалися переговори глав зовнішньополітичних відомств. Про це повідомили МЗС України у фейсбуці.

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Як прем'єр Німеччини оцінив перемир'я на Донбасі

У Німеччині назвали обнадійливим перемир'я на Донбасі. Маас також привітав українців з Днем Незалежності та зазначив, що цей день є стимулом продовжувати інтенсивну роботу з врегулювання конфліктів, особливо на сході України.

Цей день є стимулом для інтенсивної роботи над врегулюванням конфлікту на сході України. В останні кілька тижнів з'явилися обнадійливі ознаки: припинення вогню є найтривалішим з 2014 року,

– заявив Маас.

Він наголосив, що Німеччина прагне швидше просуватися вперед у Мінському процесі.

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Як минула зустріч Мааса та Кулеби

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що зустріч радників "нормандської четвірки" повинна пройти у повному складі. Є всі підстави вважати, що Росія буде брати участь у зустрічі. Кулеба підтвердив, що зараз йде підготовка до проведення відповідної зустрічі 28 серпня.

Пізніше Маас проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Зверніть увагу! Минулої доби, 23 серпня, ворог двічі провокативно відкривав вогонь поблизу українських позицій. Окрім того, бойовики продовжують обладнувати власні позиції у бік українських підрозділів.

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