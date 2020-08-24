Президент України Володимир Зеленський сподівається, що війна на Донбасі закінчиться ще у 2020 році. За його словами, він дуже цього хоче та робить більше, аніж попередні українські керівники.

Заява Зеленського щодо закінчення війни на Донбасі.

Такі слова українського президента пролунали у коментарі телеканалу Euronews. Перед цим журналісти нагадали, що 24 серпня в Україні відзначають День Незалежності.

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Я хочу вірити, що це станеться в цьому році. Дуже хочу вірити та вірю. Я не хотів би називати імен, але, порівнюючи нашу нинішню команду та минулу, так, як я цього хочу, ніхто і близько не хотів. Таких темпів і такого тиску – ніхто такого не робив,

– наголосив Зеленський.

Також представники ресурсу зауважили, весною Зеленський заявляв, що дає господарю Кремля Володимиру Путіну рік від паризького саміту "нормандської четвірки" на те, аби результатом мінських угод стало завершення війни. Президент України підкреслював, якщо це не станеться – Україна вийде з мінського процесу.

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Війна на Донбасі: основне

Офіційно війна на сході України почалася у квітні 2014 року.

Тоді на територію Донбасу вторглися російські військові загони , які захопили адміністративні будівлі в містах.

, які захопили адміністративні будівлі в містах. Кремль традиційно усі звинувачення спростовує та каже, що вони стосунку до подій на Донбасі не мають. За їхніми словами, воюють проти України шахтарі, що не погоджуються з політикою Києва.

Війні передували протести на сході , на яких підтримували президента-втікача Януковича, закликали Росію ввійти війська та засуджували проукраїнські протести під час Революції Гідності.

, на яких підтримували президента-втікача Януковича, закликали Росію ввійти війська та засуджували проукраїнські протести під час Революції Гідності. Крім того, конфлікт на Донбасі став продовженням російської збройної агресії проти України. Перед цим у лютому – березні Росія окупувала Крим.

Географічно війна на Донбасі охоплює межі Донецької та Луганської областей. Тут бойовики, зокрема, створили так звані "Донецьку та Луганську народні республіки".

27 липня 2020 року на Донбасі розпочалося чергове перемир’я. Наразі режим припинення вогню триває 29 день. Його було встановлено після домовленостей у межах мінської Тристоронньої контактної групи.

Як стверджує українська влада, серйозних порушень з боку проросійських бойовиків за цей не було виявлено, бойових втрат серед підрозділів ООС також немає.



Про що домовились під час нормандського саміту в Парижі 9 грудня 2019 року / Інфографіка 24 каналу