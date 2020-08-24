Президент України Володимир Зеленський привітав українців з 29 річницею Дня Незалежності. Він виголосив емоційну промову на Софійській площі у Києві, де відбуваються урочистості, присвячені цьому святковому дню.

Головні тези з промови президента Зеленського 24 канал зібрав у матеріалі.

Шановні громадяни України, рік тому я розповідав про те, як мій ранок розпочинається з повідомлення від Генштабу України про поранених і загиблих на передовій. Одне повідомлення робить ранок добрим – "поранених – 0, загиблих – 0". 29 день поспіль мій ранок є дійсно добрим,

– розпочав свою промову глава держави.

Про режим тиші

Так, Зеленський пригадав що в Україні вже 29 днів триває режим припинення вогню на Донбасі.

29 днів, як нема бойових втрат, як українські міста і села не ховають своїх героїв, як дружини і діти чують: "Цілую вас мої рідні, скоро повернусь додому".

Зеленський також пригадав, як спілкувався із жителями прифронтових територій та запитав у них, чи чули вони про досягнені домовленості. Ті відповіли, що чують вони не новини, а чують саму "тишу".

У 29 день перемир’я, у 29 річницю незалежності, – нехай дні тиші стануть місяцями, місяці роками, роки століттями, а ті – тисячоліттями миру злагоди і процвітання України,

– побажав глава держави.

Про коронавірус і медиків

За словами Зеленського, 24 серпня – це свято для 65 мільйонів українців по всьому світу.

"Це – день народження нашої мами, незалежної України. Який подарунок для кожної матері є головним? Це – щастя дітей, щоб її діти були здорові. Тому робимо все можливе для боротьби з коронавірусом", – зауважив Зеленський.

За його словами, зараз держава забезпечена всім необхідним для цього, налагодила власне виробництво, відновлює лікарні та лабораторії. Втім, найціннішими Зеленський назвав українських медиків.

Вони наші чарівники і супергерої, тому ми повинні так само ставитися до наших лікарів. Треба поважати їх, бути відповідальними, дотримуватись правил безпеки. Якщо так буде, то я отримаю ще одне радісне після Генштабу смс, цього разу від міністра охорони здоров’я: "За минулу добу в Україні захворілих – 0, померлих – 0". Вірю, що ми здолаємо вірус і будемо хворіти лише футболом на трибунах, музикою на концертах і мандрівками нашою чудовою країною,

– сказав Зеленський.

Про внутрішні сварки та непорозуміння

За словами Зеленського, для України також важливо, "щоб її діти не сварилися та не змагалися, хто більше любить неньку".

Україна мріє, щоб її діти були єдині та згуртовані. Здається, нам під силу зробити їй такий подарунок. Бо незалежно від мови, релігії і національності – ми брати і сестри, діти України,

– наголосив президент.

Він закликав громадян не дати ні сусідам, ні "внутрішнім чужинцям, які обкрадали маму-Україну багато років та не вважали її рідною, не дати нас розсварити".

Про Донбас, Крим та українців за кордоном

Глава держави також сказав, що Україна, як і кожна "мама хоче, щоб всі її діти були вдома".

Так, сьогодні за нашим столом бракує Донецька, Луганська і Криму. Та ми робимо все, щоб настав день, коли повернуться в Україну. У країну, яку вони не впізнають, яку ми будуємо разом з вами. Країну, що буде першою в Європі за людським щастям, а не тільки за розміром території. Хоча ні своє щастя, ні території ми нікому не віддамо,

– додав Зеленський.

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