Они прошли в 2011 году. Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

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Украинские пилоты уже летали на F-16

Игнат рассказал, что в 2011 году перед Евро-2012 на аэродром в Миргород прилетали американские летчики на F-16 на учения "Безопасное небо". В частности, там были и двухместные учебно-боевые самолеты, так называемые "спарки".

Наши летчики могли полетать на них с американцами. Это называется ознакомительный полет. Американские пилоты в воздухе передавали управление нашим лётчикам. Такую же процедуру проделывали и для гостей на наших "спарках". Никаких нареканий на условия базирования F-16 на нашем аэродроме тогда не было,

– заметил спикер.

Кроме этого, в 2018 году американцы прилетали в Староконстантинов на учения "Чистое небо". В этот раз на истребителях F-15C Eagle.

"Выполняли воздушные бои между МиГами и Сушками против F-15, смотрели, как все работает, как можно противостоять советским самолетам, понимая, что у россиян уже сейчас современные Су-35, Су-30", – отметил Игнат.

По его словам, американцы имитировали эти угрозы для украинских лётчиков, отрабатывали сложные сценарии.

"Летчики также обоюдно пробовали себя в ознакомительных полетах. Это был мощный обмен опытом, который сейчас очень пригодился", – добавил полковник.

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Сколько длится обучение пилотов

Игнат заявил, что обучение пилотов и инженеров – это очень сложный вопрос.

"Это два основных и ключевых вопроса, которые, возможно, будут тем не скоротечным и сдерживающим фактором. Пилот может полететь за 1 – 2 недели, но научиться эффективно применять все системы и вооружение – другой вопрос", – объяснил спикер.

Он добавил, что самолет предназначен для того, чтобы на нем воевать, и лётчик должен научиться это делать.

До полугода, вероятно, наши пилоты смогут овладеть всеми типами вооружения. Воздушные Силы отобрали самых способных пилотов со знанием английского языка. У них есть боевой опыт, сотни часов налета, желание, оптимизм и так далее. Это молодые пилоты, которые будут иметь перспективу дальнейшего прохождения службы,

– заметил полковник.

По его словам, для каждого пилота есть индивидуальная программа подготовки. Однако обучение инженеров – это тоже очень важно.

"Десятки людей ежедневно обслуживают один самолет перед вылетом и после, а также текущие эксплуатационные работы, ремонт. Визуально американские и советские самолеты вроде бы одинаково летают, но внутри системы ощутимо различаются", – отметил Игнат.

Спикер Воздушных Сил ВСУ подытожил, что это непростой процесс.