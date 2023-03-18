Украинское командование могло воспользоваться услугами наемных американских пилотов, если бы Украине отправили западные истребители. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Смотрите также Лучший пилот F-16 хочет помочь Украине воевать: согласятся ли на это США

Недавно один из самых известных пилотов в мире Дэн Хэмптон предложил, чтобы Украина наняла американских пилотов, которые могли защищать украинское небо.

Мусиенко назвал такой сценарий реалистичным, при условии, если Украина получит самолеты F-16. Он напомнил, что Украину, в частности, защищает интернациональный легион. Это иностранные бойцы, которые дают добровольное согласие, подписывают контракт и сражаются в составе украинской армии.

Инициатива реалистичная

Если говорится об иностранных пилотах, то в нашем интернациональном легионе вполне реалистично появление эскадрильи рядом с другими войсками, сообщил эксперт.

Есть все механизмы, как это можно сделать с соблюдением норм международного права и украинского законодательства,

– подчеркнул Мусиенко.

Он убежден, что пилоты могут согласиться на такую инициативу. Однако вопрос в том, если Украина наймет частную военную кампанию типа Academi, есть ли у них на вооружении самолеты.

Поэтому Украине в первую очередь нужны самолеты, а в отношении пилотов Мусиенко считает подобный тип найма – хорошей идеей.

Важно! Украинское военно-политическое руководство заявляет союзникам о необходимости передачи западных истребителей F-16 для победы над противником. У F-16 есть гораздо более мощные возможности, чем самолеты типа Су и МиГ, и могли бы беспрецедентно улучшить оборонную способность украинской авиации.

Инициатива американского пилота F-16: подробнее