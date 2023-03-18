Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, это было бы прекрасное решение проблемы с летчиками на истребителях F-16. Но для начала нужно получить сами истребители.
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Главное, чтобы было политическое решение
Как подчеркнул Черник, такие люди как Дэн Хэмптон – просто бесценны. Ведь чтобы сформировались базовые навыки полета на F-16, нужно около 6 месяцев. А такие пилоты как Дэн уже умеют это делать и имеют колоссальный опыт.
Чтобы стать асом, нужны годы и годы практики. Это навыки, которые формируются раз и на всю жизнь. Если они еще и хорошо отточены… Однозначно такие пилоты были бы нам очень полезны,
– подчеркнул Черник.
Будут ли полезны Украине американские летчики для F-16 – мнение Черника: смотрите видео
Конечно, нужно, чтобы международные партнеры передали Воздушным силам ВСУ истребители F-16. А потом нужно согласовать, чтобы иностранные пилоты могли защищать Украину.
Кроме того, это будет отличная информационно-психологическая атака на врага. Только можно представить, как в России будут кричать, когда что-нибудь похожее произойдет.
Кто такой Дэн Хэмптон
- Дэн Хэмптон – подполковник в отставке с позывным Two Dogs. Его называют "самым смертоносным" пилотом F-16. Он совершил 151 боевой вылет и имеет множество военных наград среди пилотов истребителей со времен войны во Вьетнаме.
- Среди его наследия – Пурпурное сердце, четыре Почетных креста летных заслуг за чрезвычайный героизм и восемь "Воздушных медалей" ВВС США за доблесть во время боевых действий в воздухе.
- Хэмптон считает, что партнеры передадут Украине самолеты F-16. А дальше нужно найти людей, которые имеют тысячи часов полетов на этих истребителях. Он считает, что пилотов, которые согласились бы приехать помочь Украине, достаточно. Хэмптон сам заявил, что готов пойти на это, если правительства все согласуют.