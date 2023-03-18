Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, это было бы прекрасное решение проблемы с летчиками на истребителях F-16. Но для начала нужно получить сами истребители.

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Главное, чтобы было политическое решение

Как подчеркнул Черник, такие люди как Дэн Хэмптон – просто бесценны. Ведь чтобы сформировались базовые навыки полета на F-16, нужно около 6 месяцев. А такие пилоты как Дэн уже умеют это делать и имеют колоссальный опыт.

Чтобы стать асом, нужны годы и годы практики. Это навыки, которые формируются раз и на всю жизнь. Если они еще и хорошо отточены… Однозначно такие пилоты были бы нам очень полезны,

– подчеркнул Черник.

Будут ли полезны Украине американские летчики для F-16 – мнение Черника: смотрите видео

Конечно, нужно, чтобы международные партнеры передали Воздушным силам ВСУ истребители F-16. А потом нужно согласовать, чтобы иностранные пилоты могли защищать Украину.

Кроме того, это будет отличная информационно-психологическая атака на врага. Только можно представить, как в России будут кричать, когда что-нибудь похожее произойдет.

Кто такой Дэн Хэмптон