Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, це було б прекрасне вирішення проблеми з льотчиками на винищувачах F-16. Але для початку потрібно отримати самі винищувачі.
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Головне, щоб було політичне рішення
Як наголосив Черник, такі люди як Ден Гемптон – просто неоціненні. Адже, щоб сформувалися базові навички польоту на F-16, потрібно близько 6 місяців. А такі пілоти як Ден вже вміють це робити і мають колосальний досвід.
Щоб стати асом, потрібні роки і роки практики. Це – навички, які формуються раз і на все життя. Якщо вони ще й добре відточені… Однозначно такі пілоти були б нам дуже корисні,
– підкреслив Черник.
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Звісно, потрібно, щоб міжнародні партнери таки передали Повітряним силам ЗСУ винищувачі F-16. А потім треба узгодити, щоб іноземні пілоти могли захищати Україну.
Крім того, це буде чудова інформаційно-психологічна атака на ворога. Лише можна уявити, як в Росії кричатимуть, коли щось схоже відбудеться.
Хто такий Ден Гемптон
- Ден Гемптон – підполковник у відставці із позивним Two Dogs. Його називають "найсмертоноснішим" пілотом F-16. Він здійснив 151 бойовий виліт та має чи не найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів з часів війни у В'єтнамі.
- Серед його доробку – Пурпурове серце, чотири Почесні хрести льотних заслуг за надзвичайний героїзм та вісім "Повітряних медалей" ВПС США за доблесть під час бойових дій в повітрі.
- Гемптон вважає, що партнери передадуть Україні літаки F-16. А далі потрібно знайти людей, які мають тисячі годин польотів на цих винищувачах. Він вважає, що є достатньо таких пілотів, які погодилися б приїхати допомогти Україні. Гемптон сам заявив, що готовий на це піти, якщо уряди все погодять.