Українське командування могло б скористатися послугами найманих американських пілотів, якби Україні відправили західні винищувачі. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Нещодавно один з найвідоміших пілотів у світі Ден Гемптон запропонував, аби Україна найняла американських пілотів, які могли захищати українське небо.

Мусієнко назвав такий сценарій реалістичним, за умови, якщо Україна отримає літаки F-16. Він нагадав, що Україну зокрема захищає інтернаціональний легіон. Це іноземні бійці, які дають добровільну згоду, підписують контракт і воюють у складі української армії.

Ініціатива реалістична

Якщо мовиться про іноземних пілотів, то в нашому інтернаціональному легіоні цілком реалістичною є поява ескадрильї поруч з іншими військами, повідомив експерт.

Є всі механізми, як це можна зробити з дотриманням норм міжнародного права і українського законодавства,

– підкреслив Мусієнко.

Він переконаний, що пілоти можуть зголоситися на таку ініціативу. Однак питання в тому, якщо Україна найме приватну військову кампанію на кшталт Academi, чи є у них на озброєнні літаки.

Тому Україні в першу чергу потрібні літаки, а щодо пілотів Мусієнко вважає подібний тип найму – хорошою ідеєю.

Важливо! Українське військово-політичне керівництво заявляє союзникам про необхідність передачі західних винищувачів F-16 для перемоги над ворогом. F-16 мають набагато потужніші можливості, ніж літаки типу Су та МіГ, і могли б безпрецедентно покращити оборонну здатність української авіації.

Ініціатива американського пілота F-16: детальніше