Вони відбулися у 2011 році. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Цікаво Які ракети може збивати Україна та для чого нам F-16: інтерв'ю з Юрієм Ігнатом

Українські пілоти вже літали на F-16

Ігнат розповів, що у 2011 році перед Євро-2012 на аеродром в Миргород прилітали американські льотчики на F-16 на навчання "Безпечне небо". Зокрема, там були й двомісні навчально-бойові літаки, так звані "спарки".

Наші льотчики мали змогу політати на них з американцями. Це називається ознайомчий політ. Американські пілоти у повітрі передавали керування нашим льотчикам. Таку ж процедуру робили й для гостей на наших "спарках". Жодних нарікань щодо умов базування F-16 на нашому аеродромі тоді не було,

– зауважив речник.

Окрім цього, у 2018 році американці прилітали в Старокостянтинів на навчання "Чисте небо". Цього разу на винищувачах F-15C Eagle.

"Виконували повітряні бої між МіГами та "сушками" проти F-15, дивилися, як все працює, як можна протистояти радянським літакам, розуміючи, що у росіян наразі вже сучасні Су-35, Су-30", – зазначив Ігнат.

За його словами, американці імітували ці загрози для українських льотчиків, відпрацьовували складні сценарії.

"Льотчики також обопільно пробували себе в ознайомчих польотах. Це був потужний обмін досвідом, що нині дуже став у пригоді", – додав полковник.

Варто прочитати Найняти іноземних пілотів для F-16 реально, коли отримаємо літаки, – Мусієнко

Скільки триває навчання пілотів

Ігнат заявив, що навчання пілотів й інженерів – це дуже складне питання.

"Це два основних і ключових питання, які, можливо, будуть тим не швидкоплинним і стримувальним фактором. Пілот може полетіти за 1 – 2 тижні, але навчитися ефективно застосовувати всі системи та озброєння – інше питання", – пояснив речник.

Він додав, що літак призначений для того, щоб на ньому воювати, і льотчик має навчитися це робити.

До пів року, мабуть, наші пілоти зможуть опанувати всі типи озброєння. Повітряні Сили відібрали найздібніших пілотів зі знанням англійської мови. Вони мають бойовий досвід, сотні годин нальоту, бажання та оптимізм тощо. Це молоді пілоти, які матимуть перспективу подальшого проходження служби,

– зауважив полковник.

За його словами, для кожного пілота є індивідуальна програма підготовки. Проте навчання Інженерів – це теж дуже важливо.

"Десятки людей щодня обслуговують один літак перед вильотом і після, а також поточні експлуатаційні роботи, ремонт. Візуально американські й радянські літаки наче однаково літають, але всередині системи відчутно різняться", – зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ підсумував, що це непростий процес.