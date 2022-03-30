В результате обстрела офис и оборудование КМЕС получили значительные повреждения. К счастью, ни один член миссии или подрядчики не пострадали.

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"Мы решительно осуждаем эти нападения, а также любые нападения, направленные на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру", – говорится в заявлении Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.