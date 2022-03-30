Внаслідок обстрілу офіс та обладнання КМЄС зазнали значних пошкоджень. На щастя, жоден член місії чи підрядники не постраждали.

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"Ми рішуче засуджуємо ці напади, а також будь-які напади, спрямовані на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру", – йдеться в заяві Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Він також заявив, що ЄС і надалі вимагає від Росії негайно припинити свій військовий наступ і беззастережно вивести всі сили та військову техніку з усієї території України, як цього закликають резолюції Генеральної Асамблеї ООН і розпорядження Міжнародного Суду.