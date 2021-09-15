Лидер партии "Право и Справедливость" Качиньский сообщил, что официальная Варшава видит свое будущее исключительно в Евросоюзе. В то же время Польша стремится сохранить свою независимость.

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Не будет никакого Polexit. Это – выдумка пропаганды, которую уже многократно использовался против нас. Мы однозначно видим свое будущее в ЕС, – подчеркнул Качиньский.

ЕС не должен вмешиваться в некоторые сферы

Однако политик подчеркнул, что кризис в ЕС стоит урегулировать. Качиньский убежден: его спровоцировало инструментальное использование сообщества со стороны сильнейших стран. Например, Германии.

По словам Качиньского, необходимо сделать все, чтобы максимально усложнить разнообразные злоупотребления. Для этого необходимо доработать европейские соглашения.

Политик отметил: ЕС не должен вмешиваться в некоторые сферы. В частности, судопроизводство.

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