Лидер партии "Право и Справедливость" Качиньский сообщил, что официальная Варшава видит свое будущее исключительно в Евросоюзе. В то же время Польша стремится сохранить свою независимость.
Заметьте Дипломатия субъектности: Польша готова стать стратегическим партнером Украины
Не будет никакого Polexit. Это – выдумка пропаганды, которую уже многократно использовался против нас. Мы однозначно видим свое будущее в ЕС, – подчеркнул Качиньский.
ЕС не должен вмешиваться в некоторые сферы
Однако политик подчеркнул, что кризис в ЕС стоит урегулировать. Качиньский убежден: его спровоцировало инструментальное использование сообщества со стороны сильнейших стран. Например, Германии.
По словам Качиньского, необходимо сделать все, чтобы максимально усложнить разнообразные злоупотребления. Для этого необходимо доработать европейские соглашения.
Политик отметил: ЕС не должен вмешиваться в некоторые сферы. В частности, судопроизводство.
Польша "поучением ЕС о демократии"
- ЕС должен был выделить Польше миллиард евро. Эти деньги страна должна была получить на восстановление после пандемии. Однако получить польской стороне деньги помешал судебный процесс относительно верховенства права.
- Это возмутило премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Он подчеркнул, что никто не имеет права читать лекции его стране о демократии.
- По словам Моравецкого страна не хочет, "чтобы кто-нибудь в Западной Европе рассказывал, что такое демократия, что такое верховенство права, потому что нам виднее".