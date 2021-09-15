Лідер партії "Право і Справедливість" Качинський повідомив, що офіційна Варшава бачить своє майбутнє виключно у Євросоюзі. Водночас Польща прагне зберегти свою незалежність.

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Не буде жодного Polexit. Це – вигадка пропаганди, яку вже багаторазово використовувався проти нас. Ми однозначно бачимо своє майбутнє в ЄС,

– наголосив Качинський.

ЄС не має втручатися у деякі сфери

Однак політик наголосив, що кризу у ЄС варто врегулювати. Качинський переконаний: її спровокувало інструментальне використання спільноти з боку найсильніших країн. Наприклад, Німеччини.

За словами Качинського, необхідно зробити все, щоб максимально ускладнити різноманітні зловживання. Для цього необхідно допрацювати європейські угоди.

Політик зауважив: ЄС не має втручатися у деякі сфери. Зокрема, судочинство.

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