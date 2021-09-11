Перебуваючи на майданчиках форуму відчутно, як експерти, політики, ділові кола та громадянське суспільство піднімають проблему кризи інституту лідерства в Європі. Як Європейський Союз в цілому, так і учасники програми Східного партнерства потребують ефективних лідерських ініціатив, здатних поглибити економічну, політичну та безпекову співпрацю між країнами Східної Європи.

До теми Польща хоче добувати газ в Україні

Враховуючи сприятливі обставини, як ніколи раніше, назріло питання дієвої і суб'єктної зовнішньої політики України. Нам треба переходити від пасивного підходу «очікувати на допомогу» до активнішої стратегії "пропонувати взаємовигідне партнерство".

Таку позицію підтримують традиційні українські партнери, такі як Польща.

Польський політичний істеблішмент готовий до реальних кроків та не проти відновити негласний статус лобіста української євроатлантичної інтеграції.

Саме тому, українська "дипломатія суб'єктності" на польському напрямку у майбутньому має базуватись на наступних складових:

Активізація роботи груп міжпарламентської взаємодії та питань сільського господарства з метою створення сприятливих умов для спільних українсько-польських підприємств в аграрній сфері. Якщо на законодавчому рівні звільнити спільні підприємства від податку на прибуток (за умови його використання для розвитку компанії), ми побачимо зростання прямих польських інвестицій в українську економіку;

Заручитись стратегічною підтримкою Польщі в питанні реінтеграції окупованих територій. Ініціювати створення групи підтримки Кримської платформи в польському парламенті, яка б дозволяла розробляти законодавчі ініціативи з протидії російській агресії. Запропонувати перенести засідання Тристоронньої контактної групи у Варшаву та підняти питання про активнішу роль Польщі у забезпеченні миру на Донбасі;

Заснувати окрему експертно-політичну комісію, яка б систематизовано займалась питанням протидії російської енергетичної експансії та працювала над спільною енергетичною безпекою України і Польщі (в тому числі в рамках розробки спільних енергетичних проєктів за підтримки США);

У рамках розширення програми "Велике будівництво" активізувати роботу над реалізацією двосторонніх проєктів в сфері інфраструктури та збільшення торгівельного обороту. Підключити Україну до масштабної регіональної ініціативи "Тримор'я".

Форум у Карпачі демонструє готовність польської сторони до розширення масштабів взаємодії з Україною, тому ми будемо активніше просувати українські інтереси через парламентську дипломатію, закликати Міністерство закордонних справ і Офіс Президента спільно діяти в зазначеному напрямку.

Україна і Польща не конкуренти, а рівні стратегічні партнери.