Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, добавив, что говорится об очень большом месторождении циркония, которое ранее не разрабатывалось.

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Чем особенное месторождение возле Никольского?

В свое время, накануне Майдана, как рассказал Андрющенко, был очень большой скандал вокруг этого месторождения. Его хотел разрабатывать непосредственно Александр Янукович, сын бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Тогда вышел почти весь поселок, частично поддерживали мариупольцы своими бунтами и акциями. Месторождение важное и редкое тем, что оно не требует тотальных вложений, например, для развития шахты. То есть добывать можно фактически открытым способом,

– объяснил Андрющенко.

Такой способ, по его словам, значительно повысит радиационный фон на этой территории, это может быть очень опасно. Поэтому местные жители устраивали большие бунты, из-за чего была отсрочена добыча полезных ископаемых там, а потом произошел Майдан, Революция Достоинства.

"Потом определенные попытки зайти на это месторождение делали люди, приближенные к Игорю Коломойскому. Это закончилось большой волной недовольства при предыдущем президенте и власти. Удалось этому противостоять, за это забыли", – рассказал Андрющенко.

Оккупанты заинтересованы обогатиться на месторождении в Донецкой области

Российские захватчики, по словам руководителя "Центра изучения оккупации", о существовании этого месторождения знают. Поэтому, как заметил Андрющенко, когда министр экономики Украины Юлия Свириденко на днях заявила о безумных миллиардах долларов, которые "зарыты" на оккупированных территориях, то среди таких как раз территория месторождения, что возле Никольского.

"Если начать добычу на этом месторождении, он практически перекроет всю эту драгоценность, значительную ее часть. Россияне рано или поздно это обязательно сделают. Потому что это бешеные деньги и минимальные затраты. Потребность в цирконии и спрос в мире есть большой, а месторождений не так много", – подчеркнул Андрющенко.

Руководитель "Центра изучения оккупации" уверен, что не обо всех месторождениях редкоземельных металлов на самом деле известно, однако в Донецкой области во времена Виктора Януковича не было ни одного месторождения, которое бы там не исследовали. Потому что тогда заинтересованность в обогащении на этом семья Януковича имела очень большую.

Если бы он задержался, я думаю, вся Донецкая область уже не уголь бы качала, а эти редкоземельные металлы. Они так и должны были отойти семье Януковичей. Просто помешала Революция Достоинства, потом война, потом было не до того. Однако это же не означает, что их там нет,

– отметил Андрющенко.

Напомним, что во время форума "Украина. Год 2025" министр экономики Юлия Свириденко заявила, что на ВОТ полезных ископаемых расположено на сумму почти 350 миллиардов долларов. Она рассказала, что украинские ресурсы, которыми завладели российские оккупанты, например, титан, используются в авиационной, оборонной и медицинской отраслях.

Заметьте, что вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что США и Украина находятся на завершающей стадии переговоров и все ключевые детали по соглашению о добыче украинских полезных ископаемых между сторонами согласованы. Поэтому, она выразила надежду, что соглашение в ближайшее время будет подписано.