Видео с инцидентом, где полицейские устроили бунт, распространилось в сети 5 февраля. Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич сразу отреагировал на опубликованные кадры и отметил, что все детали будут выяснены.
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Все же пойдут в "Лють"
Фацевич после выяснения всех деталей сообщил, что факт такого бунта недопустим, поэтому руководство приняло решение расформировать полк особого назначения ГУНП в Днепропетровской области. Все спецназовцы будут переведены в штурмовую бригаду Национальной полиции "Лють". Такое решение базируется на статье 65 Закона Украины "О Национальной полиции Украины".
Возможно, мы примем решение о создании там отдельных рот для выполнения специфических функций, к примеру, охрана физлиц и тому подобное. Все сотрудники без исключения будут переведены в бригаду "Лють". Те лица, которые будут отказываться выполнять приказы, будут уволены с вручением повесток,
– подчеркнул Фацевич.
Он добавил, что на видео также присутствовал один из руководителей ГУНП в Днепропетровской области. После того, как видео появилось в сети и личного разговора с Фацевичем, он лично написал рапорт о переводе в бригаду "Лють".
Как отреагировало руководство Нацполиции на бунт в Днепре: смотрите видео
Что известно о бунте полицейских
- В сети 5 февраля распространилось видео, на котором спецназовцы ГУНП в Днепропетровской области вступили в спор с мужчиной в полицейской форме. Очевидно, он призвал их вступать в бригаду "Лють", впрочем, правоохранители были резко против.
- Полицейские заявляли, что такой переход в штурмовую бригаду якобы является незаконным и требовали показать, "где написано, что они должны переводиться". Аргументом полицейских также было то, что они честно несут свою службу. Они возмущались, что их судьбу пытаются решить за них.
- Заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич сразу отреагировал на инцидент. Он сообщил, что все детали будут выяснены и дана правовая оценка действиям спецназовцев.