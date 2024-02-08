Видео с инцидентом, где полицейские устроили бунт, распространилось в сети 5 февраля. Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич сразу отреагировал на опубликованные кадры и отметил, что все детали будут выяснены.

Смотрите также Руководитель отдела Нацполиции "маскирует" активы: купил квартиру за 15 тысяч гривен и авто за 3

Все же пойдут в "Лють"

Фацевич после выяснения всех деталей сообщил, что факт такого бунта недопустим, поэтому руководство приняло решение расформировать полк особого назначения ГУНП в Днепропетровской области. Все спецназовцы будут переведены в штурмовую бригаду Национальной полиции "Лють". Такое решение базируется на статье 65 Закона Украины "О Национальной полиции Украины".

Возможно, мы примем решение о создании там отдельных рот для выполнения специфических функций, к примеру, охрана физлиц и тому подобное. Все сотрудники без исключения будут переведены в бригаду "Лють". Те лица, которые будут отказываться выполнять приказы, будут уволены с вручением повесток,

– подчеркнул Фацевич.

Он добавил, что на видео также присутствовал один из руководителей ГУНП в Днепропетровской области. После того, как видео появилось в сети и личного разговора с Фацевичем, он лично написал рапорт о переводе в бригаду "Лють".

Как отреагировало руководство Нацполиции на бунт в Днепре: смотрите видео

Обратите внимание! В 2023 году были приняты изменения в Закон Украины "О Национальной полиции Украины" (пункт 4 статьи 24), в связи с чем украинские полицейские особого назначения могут участвовать в обороне Украины путем непосредственного ведения боевых действий. И хотя с начала полномасштабного вторжения все полицейские получили ряд дополнительных функций, с первого дня в усиленном варианте несения службы работают в составе Сил безопасности и обороны Украины, эвакуируют людей, разбирают завалы, расследуют военные преступления, защищают безопасность граждан и правопорядок внутри страны, но именно спецназовцы стали прочной основой в борьбе с врагом и в составе бригады "Лють" дают отпор врагу.

Что известно о бунте полицейских