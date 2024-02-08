Відео з інцидентом, де поліцейські влаштували бунт, поширилося у мережі 5 лютого. Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич відразу відреагував на опубліковані кадри й наголосив, що усі деталі будуть з'ясовані.

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Все ж підуть у "Лють"

Фацевич після з'ясування усіх деталей повідомив, що факт такого бунту є неприпустимим, тому керівництво ухвалило рішення розформувати полк особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області. Усі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади Національної поліції "Лють". Таке рішення базується на статті 65 Закону України "Про Національну поліцію України".

Можливо, ми приймемо рішення щодо створення там окремих рот для виконання специфічних функцій, до прикладу, охорона фізосіб тощо. Усі співробітники без винятку будуть переведені в бригаду "Лють". Ті особи, які будуть відмовлятися виконувати накази, будуть звільнені з врученням повісток,

– наголосив Фацевич.

Він додав, що на відео також був присутній один із керівників ГУНП в Дніпропетровській області. Після того, як відео з'явилося у мережі та особистої розмови з Фацевичем, він особисто написав рапорт про переведення у бригаду "Лють".

Як відреагувало керівництво Нацполіції на бунт у Дніпрі: дивіться відео

Зверніть увагу! У 2023 році були прийняті зміни до Закону України "Про Національну поліцію України" (пункт 4 статті 24), у зв'язку з чим українські поліцейські особливого призначення можуть брати участь в обороні України шляхом безпосереднього ведення бойових дій. І хоча з початку повномасштабного вторгнення всі поліцейські отримали низку додаткових функцій, з першого дня у посиленому варіанті несення служби працюють у складі Сил безпеки й оборони України, евакуюють людей, розбирають завали, розслідують воєнні злочини, захищають безпеку громадян та правопорядок всередині країни, але саме спецпризначенці стали міцною основою у боротьбі з ворогом й у складі бригади "Лють" дають відсіч ворогу.

Що відомо про бунт поліцейських