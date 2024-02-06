Статки головного "зброяра" Києва

Мартина Богуславець виконавча директорка антикорупційного центру ІЗІ в колонці для УП проаналізувала декларацію посадовця та зауважила, що НАЗК мало б звернути увагу на доходи Неруха.

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Зокрема, Богуславець зазначила, що Нерух полюбляє нерухомість та вміло укладає угоди на купівлю майна за значно нижчою вартістю. Так, йому якимось чином вдалось придбати квартиру в столиці усього за 15 тисяч гривень.

Квартира у Києві – за 15 тисяч гривень, автомобіль Volkswagen Touareg – за 3 тисячі гривень. І це не про оренду. За такі гроші купує нерухомість і рухомість родина поліцейського, начальника відділу контролю за обігом зброї ГУНП міста Києва Юрія Неруха,

– ідеться у статті.

Юрій Нерух працює в правоохоронних органах понад 20 років, але справи вгору у нього пішли у 2022 році, через рік після призначення начальником відділу контролю за обігом зброї поліції Києва. Власне, про це свідчить декларація посадовця.

Яким чином Нерух "записував" майно

У 2022 році дружина поліцейського Жанна Нерух заволоділа квартирою в Києві площею 94,8 квадратних метра із, вочевидь, заниженою в сотні разів вартістю – лише 15 тисяч гривень, а також авто Volkswagen Touareg 2016 року за 3 тисячі гривень.

Цікаво, що жодних офіційних доходів Жанна Нерух не мала.

"Ринкова вартість такої автівки становить понад 20 тисяч доларів – у 250 разів дорожче, ніж купила сім'я Нерух", – повідомила Богуславець.

Тож, виникає логічне питання: як родині поліцейського вдається укладати такі вигідні угоди з цінами на майно у сотні разів нижчими від ринкових?

Нерух і дійсно полюбляє нерухомість

Згідно з декларацією, Юрій Нерух на кінець 2022 року із сім'єю задекларував:

5 земельних ділянок у Черкаській і Київській областях,

4 квартири в Києві,

будинок у Черкаській області,

а також рухоме майно – авто за 3 тисячі гривень;

450 тисяч гривень готівки.

"І це все – на зарплату поліцейського, адже як свідчать декларації, доходів інші члени родини із 2016 року не мали", – зауважує Богуславець.

Директорка антикорупційного центру ІЗІ проаналізувала і попередні декларації правоохоронця. Так, у 2018 році родина Неруха мала дохід у 136 тисяч гривень та не мала заощаджень. Водночас донька Неруха придбала автомобіль Hyundai Santa Fe 2012 року за 49 тисяч гривень. Як зауважила Богуславець, батько не декларував автівку. При тому, що ринкова ціна автівки стартувала від 12 тисяч доларів.

Зауважте! Згідно з декларацією, перші заощадження у Неруха з'явились у 2019 році – 70 тисяч гривень готівки при зарплаті у 206 тисяч гривень. У наступні роки в сім'ї "головного зброяра" Києва готівки стає більше: у 2020 році – 145 тисяч гривень,

у 2021 році – 250 тисяч гривень,

і найцікавіше, у 2022 році – 450 000.

Так, у 2022 році при доході у 935 тисяч гривень Нерух зумів придбати квартиру, що коштує від 3 мільйони гривень на вторинному ринку, автомобіль (від 750 тисяч гривень), виплатити 200 тисяч гривень кредиту та ще й на 200 тисяч гривень збільшити заощадження у готівці.

Та Богуславець наголосила, що побачити, що в декларації Неруха "щось не так" просто, достатньо провести математичні розрахунки: 935 000 – 200 000 (кредит) – 200 000 (заощадження) = 535 000.

Тобто, цих коштів не вистачило б навіть на придбання Volkswagen Touareg, вказаного в декларації, не враховуючи ще квартиру на майже 100 квадратів та витрати на проживання родини.