Відомо, що депутати повинні були задекларувати свої статки до 31 січня. Раніше у НАЗК зазначали, що буде забезпечено відкритий цілодобовий доступ до реєстру із врахуванням заходів безпеки. Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.

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Скільки заробив Рустем Умєров

Відомо, що 5 мільйонів гривень міністр отримав від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Зокрема, заробітна плата Умєрова становила майже 574 тисяч гривень.

Ще понад 9,1 мільйона гривень Умєров задекорував як "суму дисконту від конвертації договору SAFE в акції компанії Petcube, Inc". Водночас його дружина задекларувала зарплату у розмірі близько 1,5 мільйона гривень.

Міністр оборони також задекларував 18,2 тисячі доларів неакцептованих вимог кредитора, 9,1 тисячі доларів готівкою і 180,5 тисячі гривень у готівці. Варто зауважити, що на банківських рахунках міністр тримає 1,8 тисячі доларів та 3,7 мільйона гривень.

Якщо знову ж таки говорити про його дружину, то вона має 1,1 тисячі доларів у готівці й 8,6 тисячі доларів на банківських рахунках.

Рустем Умєров є власником 100% корпоративних прав ТОВ "Компанія Блек Сі". ці права передано в управління.

Зокрема, посадовець володіє правом вимоги за договором купівлі-продажу частки в акціонерному капіталі ТОВ "Компанія Блек Сі" вартістю 39,24 мільйона гривень, а також у приватній компанії з обмеженою відповідальністю "Астем текнолоджіз" вартістю 26,68 мільйона гривень.

Також міністр має акції в компанії Petcube на трохи менше ніж 7 тисяч гривень.

Оренда житла міністра

Згідно з декларацією, Умєров орендує дві квартири в Києві площею 80,6 і 128,8 квадратних метрів відповідно. Водночас він зареєстрований у квартирі в Києві, розмір якої складає 95 квадратних метрів.

Мати міністра володіє будинком у тимчасово окупованому Бахчисараї у Криму площею 196Б7 квадратних метрів, а дружина орендує квартиру в США, розмір якої сягає 137,4 квадратних метри.

Раніше свої статки оприлюднив Віталій Кім